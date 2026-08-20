¿Operación retorno o fracaso en Hollywood?: Harry y Meghan dejan Estados Unidos y planean instalarse en Londres

A cuatro años del escandaloso «Megxit», la historia de la familia real británica da un giro de 180 grados. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle preparan su regreso definitivo al Reino Unido para instalarse en las afueras de Londres a partir de finales de este mes.

La pareja, que abandonó sus funciones reales en 2020 para mudarse a California, ya puso en marcha la logística de la mudanza. Según revelaron cadenas como la BBC y The Telegraph, los príncipes Archie (7 años) y Lilibet (5 años) ya fueron inscriptos en una institución educativa británica para arrancar el ciclo lectivo en septiembre.

La reacción de Carlos III y el hielo con el príncipe Guillermo

La noticia sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham. El rey Carlos III (77 años) fue informado este domingo sobre las intenciones de su hijo menor. Si bien el monarca atraviesa un tratamiento por cáncer diagnosticado hace dos años y celebró la posibilidad de ver con mayor frecuencia a sus nietos, la línea oficial de la corona es tajante: Harry y Meghan no volverán a ser miembros activos de la realeza.

Por el contrario, la brecha con el príncipe Guillermo y su esposa Catherine se mantiene irrompible. Tras la publicación de las explosivas memorias de Harry («Spare») y sus ataques mediáticos, los hermanos no mantienen diálogo directo y las versiones de prensa aseguran que el heredero al trono se enteró de la mudanza por los medios.

La hoja de ruta de la vuelta a Inglaterra:

Alojamiento: No vivirán en palacios reales; ocuparán una residencia privada en las afueras de la capital británica.

No vivirán en palacios reales; ocuparán una residencia privada en las afueras de la capital británica. Propiedades: Conservarán su mansión en Montecito (California) y una vivienda en Portugal.

Conservarán su mansión en Montecito (California) y una vivienda en Portugal. Causa familiar: La mudanza se precipita tras un viaje relámpago en julio donde los duques visitaron la tumba de la princesa Diana junto al conde Charles Spencer.

El «sueño americano» que no fue: números en rojo con Netflix

Analistas de la realeza coinciden en que el inesperado retorno es el resultado directo de su estancamiento profesional en Estados Unidos. Tras romper filas con la monarquía, la pareja firmó un contrato millonario con Netflix en 2020 cercano a los 100 millones de dólares, pero la falta de audiencia obligó a la plataforma a recortar su alcance en 2025 hacia un mero «acuerdo de preferencia».

«Sinceramente, lo primero que pensé fue que no lograron triunfar en Estados Unidos… «Básicamente, no consiguieron ser estrellas de primera línea en Hollywood», enfatizó el especialista real Richard Fitzwilliams. De vuelta en suelo inglés, Harry y Meghan deberán reinventar su marca en un país que aún les reprocha el desaire a la corona.