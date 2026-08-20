Quién es Joaquín Ferreira, el actor que se roba las miradas como Luis Vadalá en la serie de Moria

Joaquín Ferreira se convirtió en uno de los nombres que despertaron mayor curiosidad tras el estreno de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán. El actor argentino es quien se pone en la piel de Luis Vadalá, una de las parejas más recordadas de «La One» durante la década del 90 y protagonista de algunos de los momentos más intensos de la ficción.

Aunque para parte del público argentino su nombre puede resultar relativamente nuevo, Ferreira lleva más de una década trabajando como actor y desarrolló buena parte de su carrera en México. Antes de interpretar a Vadalá ya había participado en importantes producciones internacionales y había alcanzado popularidad gracias a otra serie de Netflix.

Nacido en Buenos Aires el 28 de abril de 1986, Ferreira tiene además una faceta menos conocida vinculada con las artes plásticas y el diseño. Su llegada a la actuación se produjo después de abandonar Argentina y comenzar una nueva vida en México.

Joaquín Ferreira: del diseño y las artes plásticas a convertirse en actor

Antes de ponerse frente a las cámaras, Ferreira tenía otro camino profesional. Estudió Bellas Artes, pasó por Arquitectura y se recibió de diseñador gráfico en la Universidad de Palermo. Durante varios años trabajó en diferentes actividades relacionadas con el diseño y la publicidad.

Foto: Revista Caras

Su vida cambió cuando decidió dejar Argentina e instalarse en México. Según contó en una entrevista con La Nación, se marchó sin tener como objetivo convertirse en actor: vendió sus cosas y viajó inicialmente con la idea de instalarse cerca del mar.

Una oportunidad inesperada en una publicidad terminó acercándolo a la actuación. Después se trasladó a Ciudad de México, comenzó a estudiar formalmente y obtuvo una beca vinculada con TV Azteca.

El salto definitivo llegaría poco después.

El personaje que cambió la carrera de Joaquín Ferreira

Ferreira alcanzó reconocimiento internacional interpretando a Diego Armando «Potro» Romani en Club de Cuervos, una de las primeras grandes apuestas de Netflix por las producciones originales en español.

La serie se estrenó en 2015 y terminó convirtiéndose en un éxito. Su personaje tuvo tanta repercusión que posteriormente protagonizó su propio spin-off, Yo, Potro.

El propio actor contó que llegó al casting de Club de Cuervos después de recibir una convocatoria en la que buscaban específicamente a un actor argentino que supiera jugar al fútbol.

La producción tuvo cuatro temporadas y consolidó su carrera en México. Posteriormente participó en proyectos como Paquita la del Barrio, Tres Milagros y Doña Flor y sus dos maridos, entre otras producciones.

El regreso a Argentina y su papel como Poli Armentano

Después de construir buena parte de su trayectoria profesional en México, Ferreira comenzó a sumar cada vez más proyectos en Argentina.

Uno de los papeles que volvió a ponerlo en el radar del público local fue el de Poli Armentano en Coppola, el representante, la serie inspirada en la vida del histórico representante de Diego Maradona.

También integró Hija de fuego: la venganza de la bastarda, protagonizada por Eugenia «La China» Suárez, donde interpretó a Juan. En una entrevista publicada por TN en febrero de 2026, Ferreira recordó que había partido hacia México sin ser actor y destacó que siempre había querido regresar para trabajar en Argentina.

Además de la actuación, mantiene activa su carrera como artista plástico, una pasión que lo acompaña desde la infancia y que continuó desarrollando incluso durante los años de mayor exposición televisiva.

Joaquín Ferreira como Luis Vadalá en la serie de Moria Casán

Su nuevo desafío llegó con Moria. Joaquín Ferreira fue elegido para interpretar a Luis Vadalá, empresario y una de las parejas que marcaron la vida sentimental de Moria Casán durante los años 90.

Netflix presentó al personaje como uno de los vínculos sentimentales más recordados de aquella etapa de la vida de la diva.

En la ficción, Ferreira comparte especialmente escenas con Griselda Siciliani, quien interpreta a Moria durante esa etapa de su vida.

El personaje adquirió además una inesperada centralidad después del estreno debido a la controversia que generó la manera en que Vadalá aparece retratado en la serie. La familia del empresario, fallecido en 2023, cuestionó públicamente la representación y anunció acciones legales contra la producción y Netflix.

La escena de Moria y Vadalá que generó repercusión

Uno de los momentos que más comentarios provocó después del estreno involucra precisamente a Griselda Siciliani y Joaquín Ferreira como Moria y Vadalá.

La propia Casán reveló posteriormente que intervino para que una escena relacionada con aquella relación reflejara de manera más fiel cómo recordaba el episodio. Siciliani también contó detalles sobre la construcción de esa secuencia y explicó que inicialmente estaba planteada de otra manera.

La interpretación volvió así a colocar a Ferreira en el centro de una producción de Netflix, más de una década después de que el argentino consiguiera uno de los personajes que impulsaron su carrera internacional en Club de Cuervos.

Con una trayectoria que combina actuación, diseño y artes plásticas, su papel como Luis Vadalá terminó presentándolo ante una audiencia argentina mucho más amplia y lo convirtió en uno de los actores que más miradas acapararon dentro del numeroso elenco de la serie sobre Moria Casán.