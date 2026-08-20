Conmoción en la música: de qué murió Florencia, la hija del cantante Lucas Sugo, a los 23 años

La muerte de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante Lucas Sugo y de Indira Castro quien falleció a los 23 años en la ciudad de Rivera, Uruguay, aún conmueve al mundo de la música.

De acuerdo con los reportes médicos difundidos y los propios testimonios compartidos por la joven en sus canales digitales, el cuadro correspondió a un carcinoma de sitio primario desconocido con localización predominante en el área pulmonar, una patología de difícil abordaje que desencadenó metástasis progresiva y movilizó a su familia en una intensa búsqueda de alternativas científicas internacionales.

El diagnóstico de la hija de Lucas Sugo: la mutación genética y la complejidad médica

Las primeras manifestaciones de la enfermedad comenzaron a comienzos de 2025, presentándose inicialmente con persistentes dolores de espalda y la detección de nódulos corporales que luego los estudios clínicos confirmaron como ramificaciones metastásicas.

La complejidad del cuadro de Florencia Sugo, la hija de Lucas Sugo, se profundizó tras detectarse la presencia de una mutación genética específica denominada KRAS G12D.

Esta alteración celular representó una limitación severa para el esquema terapéutico tradicional, debido a la escasez de fármacos específicos aprobados para neutralizar dicha variante, lo que aceleró el avance del tumor hacia tejidos comprometidos de la médula espinal y la zona cerebral.

En el intento por frenar el avance de la patología, la familia de la joven consultó con centros de alta complejidad en Brasil, donde especialistas recomendaron la realización de ensayos clínicos avanzados en Boston, Estados Unidos, orientados a pacientes con ese perfil genético puntual.

A pesar de las gestiones médicas y los esfuerzos multidisciplinarios por contener el progreso oncológico, el deterioro orgánico derivó en su fallecimiento en su ciudad natal.

Florencia Sugo permanecía acompañada por su círculo más íntimo y por el propio cantautor, quien había pausado de forma inmediata todas sus giras previstas en Argentina.

El mensaje de concientización y la huella de Florencia Sugo en las plataformas digitales

A lo largo de su tratamiento, la joven utilizó sus perfiles interactivos no solo como un espacio de descarga emocional, sino como una plataforma activa de concientización sobre la salud y la importancia de los controles preventivos tempranos.

«Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único verdaderamente importante, la salud», había reflexionado en una de sus últimas publicaciones al conmemorarse un año del diagnóstico inicial.