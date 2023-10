Escandaloso viaje de Martín Insaurralde: qué pasará con Jesica Cirio y La Peña de Morfi en Telefe

El escandaloso viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clerici también tendría consecuencias para Jesica Cirio, expareja del dirigente político.

En Intrusos, el programa de América TV, la periodista Marcela Tauro detalló que Telefe, canal donde se emite La Peña de Morfi le habría pedido a Jesica no estar este fin de semana en la conducción del programa.

«Telefe se contactó con la productora con la que trabaja (Jesica Cirio) y le dijeron que este domingo no esté», reveló la panelista y amplió: «Le dijeron que se tome un descansito, por lo menos este domingo».

«La vieron muy nerviosa y muy atenta al celular el domingo que pasó. Fue decisión del canal y se la transmitieron a la productora. Por lo menos por este domingo», cerró Tauro.

«Le escribí a Jésica Cirio y por primera vez no me respondió. Me enteré que no tuvo un día fácil«, dijo a su turno Flor de la V.

“A mí me llega la información concreta de que a Jésica Cirio el canal le soltó la mano. ¿Qué significa eso? Significa que del tema se puede hablar libremente, que no hay ningún tipo de censura”, dijo Mariana Brey en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

Según la periodista, Telefe no echará a Cirio de “La peña de Morfi”, pero sí los ejecutivos tendrían pensado cómo llegar a una salida.