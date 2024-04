Esteban Trebucq y un tenso cruce con Luis Majul al aire

Esteban Trebucq y Luis Majul protagonizaron un insólito conflicto en pleno aire de la radio, y no hicieron el habitual pase entre programas. Como El Observador se transmite vía Youtube, el incómodo momento quedó registrado en la web.

El programa LAM (América TV) se percató de la tensa situación y mostraron el video del silencioso cruce entre Majul y Trebucq, mientras que explicaron qué fue lo que pasó.

En el portal Primicias Ya, dieron detalles de lo que se analizó en LAM: «Ellos hacen un pase y Trebucq últimamente se va muy apurado o no haciendo el pase porque está con un tema familiar delicado. Y Majul tiene un tema, que todo se le tiene que avisar. Tiene que saber todo», reveló Yanina Latorre que también trabaja en esa radio y que además es panelista de LAM.

En tanto, detalló: «Y hoy Trebucq no hacía el pase y parece que no le avisó. Entonces cuando Majul entra al estudio, Trebucq le dijo que se estaba yendo, que estaba muy apurado, no le gustó la respuesta de Luis y pegó un portazo. Estaba preocupado por el tema familiar».

Así, en el video pudo verse el ingreso de Majul al estudio radial en el que Trebucq estaba terminando su programa. Allí el Trebucq le hizo señas a Luis avisándole que no se quedaba a hacer el pase, lo que no le habría caído nada bien a juzgar por las imágenes. Tras ello, Trebucq reaccionó revoleando sus auriculares y pegando un portazo al salir del estudio.

Por qué Viviana Canosa apuntó contra Luis Majul

La periodista se quedó afuera de La Nación+ y de Radio El Observador. Culpa a su colega, a Juan Cruz Avila, Luis Majul y al presidente Javier Milei.

«Yo soy una persona que siempre trabajé, soy una madre que vive sola y que cría sola a su hija, así que yo vivo de mi trabajo y esto me genero un perjuicio. Aparte, yo les aclaré que había recibido una oferta muy interesante de una AM muy importante y como me dijeron que no, no la acepté» se lamentó la periodista.

Cuando los conductores les preguntaron si se había quedado son trabajo por Luis Majul, Juan Cruz Avila (gerente de programación y hombre fuerte de La Nación+) y Javier Milei, con quien tenía una buena relación pero se distanciaron poco antes de las elecciones que lo convirtieron en presidente, contestó «sí, es una manera cierta de pensar. Yo dije que si el triunfador era un partido podía quedarme sin trabajo» pero puso el foco en Majul: «No se portó bien conmigo», sentenció.