Estos son los invitados de Mirtha Legrand hoy sábado 21 de marzo

Este fin de semana, la televisión argentina vuelve a tener dos de sus clásicos más esperados con nuevas ediciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, los programas que se emiten por El Trece y que cada semana reúnen a figuras destacadas del espectáculo, el humor y la cultura.

Este sábado 21 de marzo a las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una nueva “mesaza” con invitados vinculados al humor y la televisión, en una propuesta que promete momentos distendidos y anécdotas imperdibles.

Los invitados de Mirtha Legrand hoy sábado 21 de marzo

En esta edición de La Noche de Mirtha, la conductora recibirá a:

Miguel Del Sel

Dady Brieva

Chino Volpato

Gladys Florimonte

La presencia de Del Sel, Brieva y Volpato marca un esperado reencuentro con el universo de Midachi, el histórico trío humorístico que dejó huella en la escena argentina. A ellos se suma Florimonte, una de las humoristas más reconocidas del país.

Juana Viale: invitados del domingo 22 de marzo

Por su parte, Juana Viale estará al frente de una nueva edición de Almorzando con Juana este domingo 22 de marzo desde las 13:45, con una mesa diversa que combina actores, figuras del espectáculo y humor.

Los invitados confirmados son:

Carolina Papaleo

Antonio Birabent

Martín Slipak

Rocío Marengo

Martín Pugliese

Además, la conductora realizará una entrevista especial a Ca7riel & Paco Amoroso, dos de los referentes de la escena musical urbana actual.

Un clásico de la TV que sigue vigente

Tanto Mirtha Legrand como Juana Viale continúan consolidando el formato de almuerzos y cenas televisadas que marcó generaciones en la Argentina. Con invitados de distintos ámbitos, ambos programas mantienen su vigencia y se posicionan como una de las propuestas más elegidas del fin de semana.

Con humor, actualidad y entrevistas, las “mesazas” siguen siendo un espacio clave para el entretenimiento y la conversación en la televisión abierta.