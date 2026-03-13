Mirtha Legrand y Juana Viale fueron a ver “Company” y se llevaron una ovación en la calle Corrientes

Mirtha Legrand y Juana Viale disfrutaron de una salida nocturna para ver ‘Company’, en una de las funciones finales del musical protagonizado por Fer Dente. La Chiqui y su nieta se llevaron los aplausos del público en la calle Corrientes, previo a la despedida definitiva de la obra.

La mítica conductora de los almuerzos asistió a la función acompañada por su nieta, su amiga Amalia Idolaya Molina y Alejandro Veroutis, ubicándose en las primeras filas del teatro.

La salida teatral de Mirtha Legrand y Juana Viale: ovación y elogios para “Company”

El espectáculo protagonizado por Fer Dente sigue la vida de Bobby, un treintañero que vive una crisis existencial con respecto a su futuro, sus relaciones y la vida que cree querer tener, acompañado con un gran elenco de actores, como; Diego Jaraz, Alejandra Radano, Laura Silva, Hernán Kuttel, Vane Butera, Felipe Forastiere, Andrea Mango, Sebastián Holz, Denisse Cotton, Sacha Bercovich, Paz Gutiérrez, Mariel Percossi, Martina Loyato, Lali Vidal y Uri Bruk.

Esta versión del clásico de Stephen Sondheim se convirtió rápidamente en uno de los títulos más comentados de la cartelera, por su puesta moderna y orquesta en vivo.

Una vez finalizada la función, Dente le agradeció a La Chiqui por su presencia y le cedió el micrófono para compartir unas palabras: “No sé si voy a poder hablar. Estoy tan emocionada. Realmente. Es fantástico lo que hemos visto esta noche. Hecho aquí en Argentina. Mejor que en Estados Unidos. Qué actores, qué cantantes, qué bailarines, qué orquesta, todo es fabuloso. Se merecen todo el éxito del mundo. Ojalá este teatro esté lleno todas las noches».

«Muchísimas gracias, es una emoción enorme, hasta las lágrimas. Son extraordinarios. Company, arriba! Vengan a verlo! Cuando me gusta mucho un espectáculo digo que es altamente recomendable. Se tiene que llenar estas últimas 3 semanas”, concluyó.

Las funciones continúan de jueves a domingo y el espectáculo se despedirá definitivamente el domingo 29 de marzo.