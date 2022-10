«Estoy muriendo en San Pedro»: la conmovedora carta de César Mascetti antes de morir

La despedida final del periodista César Mascetti, quien murió este martes a los 80 años, fue por demás conmovedora para su familia y amigos ya que el conductor dejó una movilizadora carta para ellos, que fue leída este miércoles mientras era llevado a su reposo final.

Si bien no hubo velorio, sus allegados lo acompañaron hasta el panteón familiar para darle el último adiós, donde estuvieron presentes su esposa, la conductora Mónica Cahen D’Anvers, colegas y amistades cosechadas durante toda su existencia.

En ese momento fue cuando Sandra Mihanovich tomó la palabra y describió los días finales de César, quien sabiendo que el final se aproximaba puso en contexto como era su salida de la vida terrenal.

“Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar” leyó el primer párrafo la cantante.

Y continuó: “Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022″.

Tras el conmovedor mensaje, la familia de Mascetti realizó una suelta de palomas en su honor. Posteriormente, Sandra Mihanovich entonó algunas estrofas de la canción «Por tu ausencia». También hubo un aplauso en memoria del periodista.

“Se fue con la satisfacción del deber cumplido, fue un buen san pedrino, un buen argentino y ojalá tuviéramos muchos argentinos así” concluyó la artista, notablemente emocionada.

La despedida de Mónica Cahen D’Anvers

Antes de retirarse del lugar, la conductora y pareja de Mascetti por más de 40 años, Mónica Cahen D’Anvers, despidió con cariño a su esposo y agradeció la presencia de sus más cercanos.

«Tata estaría contento de verlos a todos porque son todos ustedes parte de la vida de él como de la mía, así que gracias por haber venido, por estar. Por ser. Un abrazo” cerró la periodista.