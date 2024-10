Estupor por la difusión de una foto de Jorge Lanata internado en el Hospital Italiano

Mientras Jorge Lanata continúa internado y peleando por su recuperación, en las últimas horas se difundió en redes sociales una imagen suya en el Hospital Italiano que desató un escándalo y generó indignación en el círculo familiar del conductor de Radio Mitre. Los detalles.

La salud de Jorge Lanata: la repudiable foto que se volvió viral

La foto de Jorge Lanata en su camilla de hospital, en la terapia intensiva del Italiano, fue publicada por una cuenta nueva de X (antiguamente Twitter) y rápidamente se viralizó. Por esa razón, se estima que Lola y Bárbara Lanata planean iniciar la búsqueda del IP de la cuenta para rastrear al culpable e iniciar acciones legales contra la persona implicada.

Previamente, uno de los pedidos que Elba Marcovecchio, actual esposa de Jorge Lanata, había hecho semanas atrás era restringir el uso de dispositivos electrónicos en la habitación del periodista tanto para familiares y equipo médico, con el fin de conservar su privacidad.

Actualmente, Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano y presenta una leve mejoría en su salud, tras las cuatro intervenciones quirúrgicas. Según trascendió, el periodista «está estable y su intestino está funcionando, al punto que decidieron bajarle la sedación«.

La salud de Jorge Lanata: qué dijo Elba Marcovecchio tras la viralización de la foto

En DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani en América, el movilero que estaba cubriendo afuera del Hospital Italiano se comunicó con las hijas de Lanata y les consultó sobre la foto viralizada: “me comentaron que recibieron la foto gracias que nosotros la difundimos. Nos dijeron que no sabían nada y no sabían quién fue. Pero, desde el análisis que hicieron, dijeron que la cuenta se había creado en octubre de 2024 y no tiene seguidores”.

Por otra parte, el periodista también habló con Elba Marcovecchio, que lamentó la difusión de la imagen de Jorge Lanata: “es un horror, es lo que traté de evitar todo el tiempo”.

–Con información de Noticias Argentinas.-