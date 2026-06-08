EducaTIC: abrieron las preinscripciones para la edición 2026

Llega una nueva edición de la expo EducaTIC de Innovación Pedagógica y el ministerio de Educación de Neuquén ya invita a las escuelas a anotarse. El certamen promueve y difunde experiencias vinculadas al uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito escolar.

La convocatoria está dirigida a docentes y estudiantes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo neuquino que desarrollen proyectos en temáticas como: educación digital, pensamiento computacional y programación, robótica y cultura maker, inteligencia artificial, ciudadanía digital, comunicación y medios digitales, tecnología y sustentabilidad.

El año pasado marcó un hito en la historia de la exposición con la presentación de más de 280 proyectos institucionales; casi el triple de las cien iniciativas participantes durante la edición de 2024.

Además, la final provincial se consolidó como un evento en el que confluyeron otros programas educativos como el cierre anual de los clubes TedEd, la transmisión en vivo del mundial de robótica en el que participaron estudiantes de la EPET N°20.

Las 38 experiencias que llegaron a la última fase en el salón de convenciones Domuyo recibieron menciones especiales y equipamiento tecnológico de vanguardia para continuar potenciando sus proyectos institucionales, como kits de robótica, computadoras, placas Micro:bit y robots educativos Codit.

El CPEM N°90 de Villa Pehuenia recogió el primer puesto con su biodigestor automatizado, una iniciativa de energía limpia diseñada para dar respuesta a problemáticas locales de residuos orgánicos y abastecimiento de gas.

«El objetivo principal de este programa es el intercambio de proyectos que incluyan a la tecnología para mejorar o resolver una problemática real en el aula o en la comunidad educativa. No es el uso de la tecnología por sí misma, sino su integración con un sentido pedagógico claro”, dijo la directora de Innovación y Contenidos Digitales, Paz Sarrasqueta.

La directora señaló que “como equipo ministerial, tenemos la responsabilidad de garantizar que la educación neuquina evolucione y con la creación de estos espacios de intercambio, nos acercamos a esa meta”.

Las escuelas interesadas en participar de esta nueva edición pueden anotarse a través de la página oficial educatic.neuquen.edu.ar hasta el martes 16 de junio.