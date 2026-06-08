La atención oftalmológica se retoma parcialmente luego de dos meses sin cobertura para afiliados de Pami

A partir del 1 de junio, la atención oftalmológica para afiliados de PAMI comenzó a retomarse en Cipolletti, parte de Bariloche, General Roca y Allen. El anuncio llega después de más de sesenta días en que el 80% de los oftalmólogos prestadores de la provincia dejó de atender a los más de 110 mil afiliados de la obra social en Río Negro, debido al conflicto por el valor de las consultas y los topes en las prestaciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el vicepresidente de la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN), el doctor Jorge Mancini, explicó que a pesar de esto, la normalización es incompleta. Tanto Viedma como Carmen de Patagones continúan sin cobertura, sin atención programada y sin urgencias.

«Ahí los pacientes van a tener que abonar y el resto de la provincia al haber menos prestadores que atiendan PAMI, van a tener mucho atraso en la atención. Y yo trabajo en el hospital, estoy viendo muchos pacientes de PAMI que van al hospital a atenderse».

Los dos meses de conflicto dejaron complicaciones en los tratamientos médicos. Mancini señaló que las patologías crónicas más afectadas son el glaucoma, la maculopatía y la retinopatía diabética: «se atrasó mucho lo que es el estudio del tratamiento, muchos pacientes no sabemos en qué estado están actualmente».

En cuanto a las urgencias como desprendimiento de retina y hemorragia vítrea, explicó que si bien se continuaron atendiendo, llegaron tarde: «los pacientes al estar suspendidos no consultaron a tiempo y están consultando ahora con un atraso importante en lo que puede ser el tratamiento urgente».

El especialista reconoció que en ciudades chicas, por el trato cercano con los vecinos muchos doctores atendieron sin cobrar: «terminábamos atendiendo gratis por la cercanía del paciente, si era un familiar o si era un vecino». El resultado fue una caída de casi el 80% en las consultas de PAMI durante esos dos meses.

Un conflicto que continúa desde febrero y tiene alcance nacional

Uno de los conflictos principales está en el valor que PAMI reconoce $12 mil por la consulta oftalmológica, frente a los $33 mil que percibe un médico especialista de otra área.

Mancini explicó además que el bajo valor genera un problema a nivel nacional ya que para compensar ingresos, muchos médicos solicitan estudios complementarios en cada consulta. Con el cambio de nomenclatura, todos esos estudios quedaron englobados en un único código (tanto simples como complejos el valor facturado es el mismo), lo que incentiva más esa práctica.

«La consulta de valer $12 mil pesos pasa a valer $200 mil. Estamos viendo a nivel nacional que es un uso ineficiente del dinero que lleva a una sobreprestación que en algún punto es lógica, porque una consulta de 12 mil no alcanza para mantener el establecimiento».

Aunque aclaró que en Río Negro esa tendencia aún no se instaló gracias a mecanismos de control dentro de la asociación, pero advirtió que «el equilibrio económico-financiero de quienes atienden a afiliados de PAMI está casi en negativo».

A eso se suman los topes de atención, que según Mancini están llegando en la primera semana del mes en lugar de al final como ocurría antes.



El conflicto no es nuevo, según mencionaron en uno de los últimos comunicados, en febrero la AORN y representantes de PAMI se reunieron y acordaron avanzar en algunos puntos: «se había garantizado cierta certidumbre respecto de la capacidad prestacional, los topes y la necesaria recategorización de la consulta oftalmológica como prestación especializada».

Esa negociación quedó inconclusa y según detallaron en el texto, las autoridades locales de PAMI no respondieron a los pedidos de la asociación para gestionar una nueva reunión con la sede central, y tampoco informaron qué resolución modifica los rangos aplicables ni explicaron el cambio de nomenclatura.

Frente a esta situación, la AORN en su comunicado expresaron su «compromiso con la defensa de la salud visual de la comunidad» y exigió a las autoridades de PAMI «respuestas inmediatas que garanticen la continuidad de las prestaciones, el respeto por la labor profesional y la protección de los derechos de los beneficiarios».