Picada Mundial (6): keppe de cordero, empanadas árabes, pulpitos y fernet en el menú del chef Sebastián Caliva
Cada chef con su gusto y sello personal. Esta versión de picada es sublime.
“Para mi, más que una picada este menú que les comparto es una excusa para agasajar amigos”, comenta Sebastián Caliva, chef neuquino que se suma a la previa del Mundial con su expertise.
Empecemos por las bebidas. “Un buen fernet con coca, cerveza, vermut y/o un buen vino”.
Una vez decidos en este punto que es fundamental para él, pasemos a su listado.
Un buen salame picado grueso, mortadela con pistacho, lomo de cerdo ahumado a las hierbas, variedad de quesos, queso azul, peras asadas y notas de miel.
Un gruyere, una burrata con pesto de albahaca y tomate seco y oliva virgen extra.
No puede faltar un buen keppe de cordero, humus de garbanzo, un falafel con yogur y menta una a empanaditas árabes; una obviedad: nos nos olvidemos de las criollas que son fundamentales.
Medallones de chorizo se ciervo en criolla del valle con peras y manzanas.
Encurtidos de gírgolas, peras al merken, infaltable papas en cuña bien doradas a la antigua, boñato asado con queso agrio para untar.
“No podemos dejar de poner algo de mar: pulpito al escabeche y langostinos en tempura, con alioli ahumada, unos aros de calamar fritos en alioli picante, aros de cebollas fritos”, entusiasma Caliva.
¿Y los panes? Focaccia de pera, pasas de uva y cebolla morada…pan de manzana y canela tostado, unos
ricos grisines de ajo y un muy buen pan de campo.
Listo, que empiece el Mundial. Estamos preparados.
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