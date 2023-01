La drástica decisión que tomó Indiana Cubero para alejarse de su mamá, Nicole Neumann

El vínculo entre Nicole Neumann y su hija Indiana, la mayor de las tres, no atraviesa su mejor momento. De hecho, la modelo se encuentra en España junto a su pareja Manu Urcera, pero solo con Sienna y Allegra; Indiana se quedó en Argentina, ya que tampoco pudo acompañar a su papá Fabián Cubero a vacacionar a Punta Cana.

En este contexto, la más grande de las niñas habría tomado una drástica decisión con la que puso distancia a su mamá. Así, ratifica que hay un conflicto entre ella y su madre tras la ola de rumores que se conocieron estos días.

Según contó «Pampito», panelista de «Intrusos» y «Ciudad.com», Indiana se habría cansado de las exigencias de Nicole. «Nicole tiene muchas exigencias a la hora de la alimentación» contó el periodista, quien aseguró, además, que la madre «cuenta las calorías» de la comida de sus hijas, obsesionada con que coman sano.

Por eso, Indiana decidió alejarse de su mamá, algo que empezó a llamar la atención desde las fiestas cuando eligió iniciar el año con su papá. Así es que la chica habría decidido mudarse a la casa de su familia paterna, con Mica Viciconte y su hermano Luca.

La noticia no cayó nada bien a su mamá, quien, como represalia, decidió no darle permiso a la chica para viajar a República Dominicana junto a Cubero y Mica. La blonda no firmó los papeles que autorizaban la salida del país de la adolescente, por lo que se habría quedado en Mar del Plata según mostró en sus redes sociales.

La decisión de Indiana volvió a tensar la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Con estos antecedentes, el vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se volvió a tensionar. No es una novedad que la relación entre la modelo y su hija mayor, Indiana, no está pasando por un gran momento.

Esta situación vendría desde diciembre pasado, cuando la niña decidió pasar las fiestas de fin de año con su padre. Todo indicaría que Indiana no quiere permanecer cerca de Manu Urcera, por motivos que se desconocen pero que significarían una situación de gran tensión familiar.