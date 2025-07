Fabián Doman: «No me meto en política porque perdería plata»

Fabián Doman trabajó para Álvaro Alsogaray y para su hija María Julia Alsogaray. Los conoció muy de cerca a ellos y también a Carlos Menem, antes de que llegara a la presidencia. Luego fue director de prensa de la Embajada Argentina en los Estados Unidos para después desarrollar su carrera en los medios como conductor de radio, televisión y ahora también de streaming.

En una entrevista con Noticias Argentinas, el conductor de «Ensobrados», por Splendid AM 990, dio su opinión sobre la serie del exmandatario y sobre varios aspectos que se mencionan en la ficción, remarcando sus similitudes y diferencias con la realidad. Además, mencionó por qué, a diferencia de su exmujer Evelyn Von Brocke, él no se metería en política.

Fabián Dóman sobre la serie Menem: «No se decidió privatizar Entel con una torta«

«Quiero defender a quienes hicieron la serie porque ellos dejan muy claro que no es un relato histórico, que no están ceñidos a una verdad histórica, que hay cosas verdaderas y cosas que no. Lo que pasa es que al televidente no le queda claro eso. No se decidió privatizar Entel con una torta. Era un proyecto de diez años antes, que era dividir el país en dos, no solo a los efectos de la telecomunicaciones y de otros modelos. Es el modelo de privatización del gas y de la luz, hoy», aseguró el conductor.

«María Julia no se cortó la pollera con Menem, fue un trabajo nuestro de despegar su imagen. Cuando yo empecé a trabajar con ella, María Julia era la hija de papá y nosotros que la conocíamos sabíamos que María Julia era otra cosa, tenía una coincidencia con el padre pero no era lo mismo y que tenía que tener vida propia. Fuimos los que trajimos un plan económico, que era nuestro el plan y que lo llevó adelante Menem como quiso, como pudo y como lo dejaron. Entonces hay datos históricos muy falseados», agregó.

Fabián Doman sobre la tapa de María Julia Alsogaray en la revista Noticias: «si yo hubiera estado, esa foto no se hacía»

Al ser consultado por la famosa tapa de la revista Noticias usando un tapado de piel, que tanto revuelo ocasionó en los últimos días por la pelea entre Susana Giménez y Graciela Alfano ya que ambas aseguraron ser las dueñas de las pieles, el conductor dijo que «es una genialidad de Osvaldo Dubini, el fotógrafo. Se cumplieron los 35 años de la foto. Y yo siempre he pensado, si yo hubiera estado, esa foto no se hacía».

Doman explicó que en su trabajo previo estaban en la búsqueda de otra cosa: «Lo que estábamos buscando era una mujer, una persona, un funcionario, mujer, hombre, lo que fuera, que se presentara como un experto en algo que no hay y todavía hoy lo estamos pagando, expertos en la transferencia de empresas del Estado a capital privado. Tan complicado es que las empresas se privatizaron, se estatizaron, ahora se están volviendo a privatizar y los procesos son más lentísimos. Yo participé del principio, es muy complicado una privatización. No es llamar una licitación, es un proceso muy complejo. Y además necesitas oferentes, que la gente le interese el tema, te presionan si no se presentan y se presentan. Yo creo que a María Julia y al gobierno de Menem en esa etapa le hizo daño la faranduilización de la política. El primer brutal ejemplo de esto es esto frívolo que a María Julia la sacó de carrera. Después fue secretaria de Medio Ambiente, pero la sacó de la carrera, que ella hubiera tenido un recorrido muy bueno, tanto para el gobierno de Menem, para el país, como para ella».

«También creo que era muy perseguida dentro del gobierno, había muchos celos con ella, porque eso sí lo muestra bien la serie. Lo primero que Menem tuvo para mostrar antes de la convertibilidad, que llega recién en abril del 91, Menem llega al poder en julio del 89, es el laburo de María Julia en ENTEL. Sobre ella estaba buena parte de la suerte del gobierno. Nunca le pregunté ‘por qué lo hiciste’, me parecía que era una pregunta que no correspondía. Lo que tengo claro es que yo hubiera empezado literalmente a los gritos. Dubini me estaría apuntando todavía hoy. La tapa original era ella reina, como si fuera la reina de Inglaterra. La tapa con la que llegan a Las Leñas. Y se hacen fotos el primer día que no sirven, y esto es el segundo día. Estuvieron a dos milímetros de echarla del gobierno», recordó.

«Menem era el tipo más atento del universo. Una vez me dijo ‘¿sos el hijo de María Julia?’ ‘No, no, soy el jefe de prensa’. Y quedó siempre el chiste de que yo era el hijo de María Julia. Con Menem siempre quedó ese chiste. Entonces cuando ya como periodista me veía y me saludaba y me decía, ¿cómo está el hijo de María Julia? Siempre, siempre el chiste lo decía. Menem fuera de la cámara era súper amable, se acercaba y se acordaba de tus hijos, de todo, pero cuando te sentabas a hablar de política era extremadamente serio. Cuando hablaba de poder era un killer. No lo he escuchado hacer un solo chiste cuando hablaba de política. La serie refleja poco a ese Menem, la serie necesita a un Menem frívolo, pero detrás del Menem frívolo, que era un personaje, estaba el verdadero Menem que era frío, calculador, asesino cuando hablaba de política. Menem tenía una capacidad de análisis político tremendo», sumó el periodista.

Fabián Doman sobre la política: «yo hoy perdería plata»

Al ser consultado sobre la posibilidad de meterse en política, Doman dijo: «Voy a serte muy honesto, yo hoy perdería plata. Con el sueldo de diputado o de ministro no puedo vivir, no sé cómo hacen. Esa es una razón muy básica, me sumaría a algo donde pueda dar un aporte técnico, no político. La clase política argentina adolece de técnicos. Podés discutir el sistema jubilatorio desde lo conceptual, pero me parece que hacen falta discusiones más prácticas de todas las áreas, antes eran discusiones técnicas, hoy son políticas. No me siento cómodo en la generalidad del discurso bobo o de lo que tengo que decir para la demagogia del termo de redes».

La que incursionará en política es su exmujer, Evelyn Von Brocke, que se postulará como concejal de San Isidro: «Me enteré por los medios lo de Evelyn, si ella se siente bien, me parece perfecto, tenemos un vínculo normal, mis hijos son muy grandes ya. Trato de no opinar mucho sobre lo que ella hace y ella no opina sobre mí porque hemos hecho una especie de ni acuerdo ni pacto, pero por respeto a nuestros hijos nos parece que el límite son ellos, es la madre de dos de mis hijos y lo mejor que podemos hacer por ellos dos es tratar de no alimentar porque cualquier cosa que decimos, siempre lo usan en contra del otro. Entonces ya aprendimos, nos usan».

Sin embargo, esto no fue siempre igual ya que vivieron un momento de altísima exposición mediática: «Es inexplicable, nunca logré entender por qué el tema tenía semejante expectativa mediática. Poque volvía y no se iba nunca, duró como 7 u 8 meses. Nunca entendí por qué tanta explosión y por otro lado, nosotros nunca llamamos para pedir ninguna nota, nunca subimos nada a ninguna red social, no había. No produjimos nada que genere, lo que hacíamos era atender a todo el mundo, eso me lo criticaron, pero yo siempre atiendo a todo el mundo. No tuvo ningún momento dramático, fue bastante irónico todo el proceso, frases divertidas, la canción. Voy de casualidad con un chupín a la primera audiencia de divorcio y explota. Yo no sabía lo que era un chupín, llamé a un amigo y le pregunte ‘¿qué es un chupín?’, ‘boludo, lo que tenés puesto’. Tapa de diarios al día siguiente. Los chicos eran grandes, no hubo la tirantez que hubo en otros casos, representábamos a dos estereotipos y midió. Guardias periodísticas inentendibles».

Con información de Noticias Argentinas