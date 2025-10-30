Fabiana Cantilo tras su charla con Lourdes: “Le dije que no forcejee en la clínica»

Tras las fuertes repercusiones del caso de Lourdes Fernández, la cantante Fabiana Cantilo sostuvo que su colega podría regresar al vínculo con su ex pareja, Leandro García Gómez que continúa detenido por supuesta violencia de género, e indicó que el lazo es similar a una “adicción”.

El duro análisis de Fabiana Cantilo sobre Lourdes Fernández: “Es una adicción”

Fabiana Cantilo, en diálogo con Florencia de la V, sostuvo que “Lourdes va a volver con su ex, es una adicción”, al tiempo en que rememoró el inicio de su problema de adicciones: “La primera vez fue con Fito. Venía de dos días de seguirla y tenía manchas coloradas de no comer”.

“Él me dijo ‘Yo mañana me voy de gira, vos no te quedás sola’. Como quería dormir, me quedé durmiendo, me chupó un huevo. Al otro día me levanté y estaba mi mamá sentada al lado mío, me di vuelta y me volví a dormir”, continuó la cantante.

En línea, relató: “Cuando me volví a despertar, el psiquiatra estaba ahí y me dijo ‘Dame cuatro días’. Lo único que quería era seguir durmiendo y le respondí que ‘bueno, vamos’. Cuando llegué a la clínica, no me gustó el cuarto, salí para buscar otro y el enfermero pensó que me quería escapar. Entre dos enfermeros, me durmieron y me ataron”.

Así que, respecto a su diálogo con la Bandana, enfatizó: “Le conté eso a Lourdes porque yo también pasé por cosas jodidas. Entonces le dije que nunca forcejee en la clínica porque te atan y medican. En la clínica, muda. Después de eso te medican como a Charly, quedás medicado como un pelotudo”.



