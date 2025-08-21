Facundo Moyano se cruzó con la prensa y evitó hablar del embarazo de Eva Bargiela

Facundo Moyano protagonizó un tenso cruce con la prensa a la salida de la audiencia judicial por la división de bienes tras su separación de Eva Bargiela. El político se negó a dar declaraciones sobre el embarazo de su ex, que espera su primer hijo junto a Gianluca Simeone, y marcó su postura con firmeza: “Respeto, señores, respeto. No voy a hablar”, lanzó visiblemente molesto.

Tras la audiencia por bienes, Facundo Moyano explotó contra los periodistas

Ante la insistencia de los cronistas, Moyano aclaró: “Lo único que dije mediáticamente es que estaba separado. No me interesa hablar del tema, nunca me interesó. Estoy acá porque me iniciaron una demanda, pero no tengo nada más que agregar”.

También desmintió un supuesto reclamo económico: “Yo no hice ningún tipo de demanda. Lo único que hice fue separarme hace dos años. Esta audiencia fue únicamente por la división de bienes”.

Finalmente, lo que disparó su enojo fue la consulta sobre cómo había sido el reencuentro con Bargiela dentro de la sala. “Ya dije lo que tenía que decir. Ustedes hacen su trabajo, pero no me interesa hablar más. Gracias”, cerró, antes de retirarse visiblemente molesto.

Con información de Ciudad Magazine