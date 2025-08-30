Este viernes en «Sálvese quien pueda», Yanina Latorre reveló que Fede Bal habría decidido darle una nueva oportunidad al amor junto a una reconocida figura que actualmente forma parte del canal de streaming de OLGA. Aunque por ahora ninguno de los involucrados salió a dar declaraciones, los indicios de un incipiente romance comienzan a notarse. Quién es el nuevo amor de Fede Bal.

Fede Bal habría vuelto a apostar al amor: quién es la famosa artista que le robó el corazón

La noticia tomó fuerza este viernes 29 de agosto, cuando en Sálvese Quien Pueda -el programa conducido por Yanina Latorre en América TV– la conductora sorprendió al revelar que Fede Bal y Evelyn Botto se mostraron cercanos en distintos encuentros y salidas nocturnas. Aunque por ahora mantienen la discreción, los indicios de un incipiente romance comienzan a notarse.

«Me gusta esta pareja… anoche fueron a ver Rocky juntos», comentó la conductora, y detalló que ya habrían tenido un encuentro en el pasado: «Hace tiempo estuvieron juntos y ahora volvieron a estarlo». Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación.

Respecto a desde cuándo estarían saliendo, la esposa de Diego Latorre comentó que la relación entre ambos artistas tuvo varias idas y venidas. Y agregó que le parece “Una pareja muy fogosa y sexy”.

Antes de dar la noticia, Yanina adelantó varios datos sobre Evelyn Botto, destacando que, aunque no es bailarina profesional, baila muy bien y tiene un perfil artístico muy completo. La artista es locutora, actriz y cantante: además de participar en Tapados de laburo, alcanzó gran éxito como Úrsula en la obra La Sirenita.

Evelyn participó también en «Perros de la Calle«, el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play. En el último tiempo, resaltó con su activa participación en el mundo digital, mencionando su rol en el streaming de OLGA.

Con información de Primicias Ya