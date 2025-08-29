Yanina Latorre fulminó a Matías Martin tras su separación de Victoria De Masi y reveló «detalles ocultos»

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, sorprendió al contar detalles inéditos de la separación entre el periodista Matías Martin y la comunicadora Victoria De Masi. Fiel a su estilo frontal, no dudó en cuestionar la actitud del conductor de Urbana Play: “Yo no lo tenía tan zorro a Matías Martin”.

Separación de Matías Martin y Victoria De Masi: la filosa opinión de Yanina Latorre

Según relató Latorre, la relación se hizo pública en febrero, cuando Martin compartió en redes sociales una foto junto a Victoria De Masi durante unas vacaciones. Sin embargo, poco después todo cambió abruptamente. “A los 20 días de haberla blanqueado, le escribió un WhatsApp, le dijo ‘no sos vos, soy yo, quiero estar solo’, y la bloqueó de todos lados”, aseguró.

Los panelistas del programa intentaron relativizar la situación, pero Yanina mantuvo su postura crítica. “La piba se fumó toda la separación de Natalia Graciano, porque él estaba teóricamente deprimido. Lo llevó, lo apuntaló, lo cuidó”, explicó, molesta por lo que consideró una falta de empatía hacia De Masi.

Además, reveló que la periodista se quebró al hablar del tema en el ciclo No dejes para mañana (Radio con Vos), que conduce Romina Manguel. “Y encima él tiene el tupé de enojarse porque cuenta que están separados”, lanzó indignada.

Para cerrar, Latorre reflexionó sobre la actitud de Martin: “Es un chico de 50 años. Si vos estás en pareja con alguien, la blanqueás, das una nota, la chica se enamora y se ilusiona. Con el sentimiento de la gente no se juega”.

Con información de PrimiciasYa