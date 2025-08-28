Esmeralda Mitre estaría vendiendo sus pertenencias para pagar sus deudas

Yanina Latorre reavivó su enfrentamiento mediático con Esmeralda Mitre y lanzó fuertes revelaciones sobre la situación económica de la actriz. Según contó, la polémica heredera habría comenzado a vender sus pertenencias más valiosas para poder afrontar las millonarias deudas que arrastra, entre ellas las expensas de su edificio.

Escándalo: Esmeralda Mitre habría puesto a la venta valiosas obras familiares

“Nos llegó información de que Esmeralda está yendo todos los días a una casa de remates bastante conocida, donde ya entregó dos lotes. Lo mejor que le queda”, aseguró Latorre en pleno programa.

Entre los objetos puestos a la venta, la panelista destacó una obra de arte de Nicolás García Uriburu, valuada en 4.500 dólares. “Se ve que la compró o la heredó de su madre”, comentó al respecto.

Además, Latorre contó que Mitre también ofreció un retrato del pintor Ernesto Valls, pieza que tiene un profundo valor sentimental: “Es un cuadro de su papá con su abuela, un retrato de cuando era bebé. Eso ya me dolió más”.

Mientras tanto, en pantalla mostraron imágenes de Esmeralda Mitre ingresando a la casa de remates, confirmando la versión sobre la subasta de sus bienes.