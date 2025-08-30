Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez: “Es lamentable lo que está pasando con ella”

Eugenia “La China” Suárez atraviesa uno de sus momentos más polémicos desde que inició la relación con Mauro Icardi y así también, se deterioró su vínculo con el padre de sus hijos -dos de ellos-, Benjamín Vicuña, actor que terminó por confesar que el vínculo con Suárez es “lamentable”.

La dura confesión de Benjamín Vicuña sobre su vínculo con la China Suárez

Aunque Vicuña había intentado no referirse al conflicto, la intérprete lo acusó de “adicto”, hace un tiempo en redes sociales luego de que el artista le negó el permiso para llevarse a sus hijos a Turquía, lo que después fue concedido.

Así que en medio de esta situación, el artista brindó su testimonio en las páginas de una revista chilena, donde apuntó sobre la intérprete: «Es lamentable lo que está pasando con ella, estando separados tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, cariño y respeto”.

“Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando al entendimiento entre adultos, por el bien de los niños. Quiero ser el papá que mis hijos necesitan, un papá con días buenos y malos, con errores, real, cercano”, continuó.

Al ser consultado sobre la situación que atraviesa en los últimos meses y qué fue lo que más le dolió, Vicuña confesó que se insinuaron cosas que no son ciertas y que se cuestionó su rol de padre sin conocerlo en profundidad.