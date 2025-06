A través de sus redes sociales, Fernanda Iglesias realizó un duro descargo donde criticó a su exesposo Pablo Nieto. La periodista nombró las malas acciones que su expareja tiene hacia ella y recordó los violentas acciones que sufrió durante su matrimonio. Enterate acá qué dijo y todos los detalles.

Fernanda Iglesias reveló que su exmarido la maltrató: la periodista contó el mal momento que vivió este fin de semana

Fernanda Iglesias realizó un duro descargo contra Pablo Nieto, su expareja con quien estuvo casada por 14 años. A través de sus historias en Instagram, la periodista criticó el accionar de su exmarido durante este fin de semana y recordó las acciones violentas que vivió durante la relación.

«Ayer sufrí una situación violenta con mi exmarido, Me trató de forra, me maltrató y me mintió«, comenzó la periodista. Luego dijo que está cansada de las actitudes de su exesposo: «Me mintió 14 años, no quiero que me mienta más«.

Al comenzar el video, la periodista aclaró que se encontraba enferma. Luego, dijo que su exesposo le iba a llevar algunas cosas, pero que nunca se las alcanzó: «No aparecía, lo llame y me dijo que estaba trabajando«. Esta respuesta tomó por sorpresa a Iglesias, que esperaba que Pablo Nieto le llevara algunos productos del supermercado. «Lo estaba esperando porque me tenía que traer comida».

Fernanda Iglesias reveló que su exmarido la maltrató: «Él me pegó en la calle y lo denuncié»

Luego de que Fernanda Iglesias contará a sus seguidores el mal accionar de Pablo Nieto, recordó los malos momentos que vivió en la relación que tuvo con su exesposo.

«Pasé muchas mentiras con el, muchos engaños», recalcó la periodista. Luego, mencionó que su expareja la maltrató y nombró una situación violenta que vivió: «Él me pegó en la calle y lo denuncie«.

La periodista dijo que se siente mal por la mala relación que lleva con Nieto: «Tengo ganas de llorar porque creí que íbamos a tener una buena relación separados. Estoy triste«. Para finalizar, contó que le dio un regalo por el Día del Padre, pero que estaba arrepentida: «Yo como una pelotu…, le mandé un regalo. Uno trata de hacer lo mejor de sí«, cerró.