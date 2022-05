Fernanda Vives confirmó su separación y Sebastián Cobelli le respondió en vivo

Luego de la renuncia de Ana Rosenfeld a LAM, Fernanda Vives ocupó su lugar en el panel y una de las primeras preguntas que enfrentó fue sobre los rumores de separación con Sebastián Cobelli. Tras 12 años en pareja, y haber tenido dos hijos, la exvedette señaló que actualmente están separados. En ese contexto, mientras ella brindaba una entrevista, el futbolista utilizó su Instagram para responderle.

“Estoy separada. Estamos conviviendo en el mismo lugar, él va y viene a Rosario, pero la separación de hecho que se haya ido de mi casa no sucedió todavía”, dijo Vives.

“Habíamos entrado en un tema de rutina medio complicado- continuó la exvedette- Yo me alejé cuando decidí hacer un viaje con amigas, y vi algo que no me gustó pero prefiero no contarlo (…) El desgaste fue un todo, empezamos a ser más amigos, socios, compañeros, que pareja”.

Por otra parte confesó que el hecho de convivir bajo el mismo techo estando distanciados no es algo sencillo: “Hay momentos y momentos, donde trato de que sea todo más tranquilo por mis hijos, pero también hay momentos de ira y de bronca y tengo que guardármelo, porque viene mi hija y llora”. Minutos después Yanina Latorre interrumpió para mostrar que Cobelli había respondido a lo que sucedía mediante una historia en Instagram.

“Estas son las cosas que a mí no me gustan porque me ponen a mí en un lugar muy feo- continuó la exvedette- Acá tengo las capturas de las charlas que encontré, claramente no las voy a mostrar al aire, pero te las muestro a vos Ángel para que me digas si no es concreto lo que vi, ya que él dice que no es culpable de nada”.

“Me molesta quedar ante la sociedad y ante la gente como que soy yo la culpable porque me puse los taquitos y me puse a laburar, porque aparte necesito laburar, y queda como que por eso estoy cagando a mi familia y no es así”, analizó Vives.

“Es un combo todo esto, el tema económico, lo laboral, y lamentablemente tengo que decir que el amor también, porque es muy triste eso. En un momento pensé: ‘Me hubiera gustado no enterarme de nada’, y ahora me da vergüenza pensar así”, señaló.

Tiempo después el futbolista borró el posteo. “Tuvimos charlas que para él no llegaron a nada, y tendré que evaluar yo conmigo misma entonces cómo seguir adelante”, cerró.