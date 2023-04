Fernando Burlando habló de la salud de Silvina Luna: «Si no se hace diálisis se muere»

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, habló de la salud de la actriz y sembró mucha preocupación. «Si no hace diálisis se muere», dijo. El letrado lleva adelante el juicio contra Aníbal Lotocki por mala praxis.

“El juicio para ella fue muy duro, había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto continúa haciéndole mal. Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere», afirmó Burlando a Nosotros a la Mañana, el programa de El Trece.

En febrero Silvina había revelado que está en la lista de espera del Incucai para un trasplante de riñón. La modelo sufre serios problemas de salud por una mala praxis durante una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki.

“Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la justicia. Por eso me llamé a silencio”, había dicho semanas atrás el médico condenado por lesiones graves.

Silvina Luna: “Me preguntan qué me pasó, ¡me pasó la vida!”

Silvina Luna compartió un video en el que dio un fuerte mensaje dirigido, especialmente, a los haters. “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox, sin rellenos… Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque subí un reel, en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles de verdad. Y yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar«.

“Me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué te pasó en la cara?’. Me pasaron los años, tengo 42. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20, no sé. Y me pasó la vida”, agergó.

“Buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias. De pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta de que la valía no está en si tenés la cara más redonda o si estás más gorda o más flaco. O sea, no se opina de los cuerpos. No se opina del cuerpo de otro ni de la cara de otro ni de la ropa del otro”, señaló.