Fernando Burlando habló tras la nueva denuncia de Viviana Canosa: “Tendrá que investigar la Justicia” 

Viviana Canosa sumó un nuevo capítulo a la fuerte denuncia por abuso de menores que realizó en la fiscalía de Comodoro Py. Este lunes 21 de abril, declaró frente a la Justicia durante tres horas según su abogado. Ahora, fue Fernando Burlando quien habló de cómo se encuentra su clienta, Flor Peña.

¿Qué dijo Fernando Burlando sobre la presentación judicial de Viviana Canosa?

«Nosotros estamos tranquilos porque hablamos con Dragani«, comenzó el letrado en Intrusos y sumó sobre Flor Peña: «Lo más tremendo es acusarla de reclutamiento a menores. En el caso de Florencia, en el ámbito de Turismo Carretera (TC). Si Flor Peña hubiera ido al TC la hubiera conocido todo el mundo. No fue jamás».

«Tendrá que investigar la Justicia para ver si es cierto lo que dice Flor Peña en cuanto a que jamás ha ido a una carrera y menos a reclutar persona para fiestas. La recomposición tiene que ver con lo judicial», continuó Fernando Burlando y agregó sobre la denuncia de Viviana Canosa:

«Los mecanismos son: si esto es una apreciación falsa de parte quien formaliza la denuncia es una querella o daño y perjuicios. Esto no se recompone. El estigma que deja estar involucrado en un hecho de estas características es muy difícil de recomponer. Lamentablemente, la Justicia siempre que evalúa el precio de la dignidad humana lo hace para terceros».

Viviana Canosa ratificó su denuncia en Comodoro Py y sumó nombres

«Siguen diciendo que no tenemos ni pruebas ni fuerzas. Hoy fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia. No doy ni un paso atrás. Cualquiera puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo y ratificar durante tres horas una denuncia en Tribunales. Claramente el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque afecta a muchísimos intereses, no es negocio hablar de esto ni denunciarlo», expresó en Viviana en Vivo la conductora.

«Cuando hice esta denuncia fue pensando en un país mejor para nuestros hijos y nietos, nuestros niños. Yo no gano nada, pierdo mucho. El fin de semana apagué la tele, no puedo creer lo que son capaces de decir», continuó Viviana Canosa y cerró: «Estamos hablando de delitos aberrantes. Hay gente que, haga lo que haga, la van a justificar. A mí, haga lo que haga siempre me van a criticar. Leí cosas sobre mí que me dieron tristeza por el que las dice, porque no me conocen».