Confirmado: Viviana Canosa sumó nombres a la denuncia en la fiscalía de Comodoro Py  

Viviana Canosa ratificó su denuncia por abuso y trata de personas en Comodoro Py el lunes 21 de abril, y habló al respecto en su programa. La conductora había mencionado doce figuras públicas y ahora amplió su testimonio aportando pruebas.

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre su denuncia?

«Siguen diciendo que no tenemos ni pruebas ni fuerzas. Hoy fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia. No doy ni un paso atrás. Cualquiera puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo y ratificar durante tres horas una denuncia en Tribunales. Claramente el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque afecta a muchísimos intereses, no es negocio hablar de esto ni denunciarlo», introdujo la conductora en Viviana en Vivo (El Trece) a modo de editorial.

«Cuando hice esta denuncia fue pensando en un país mejor para nuestros hijo y nietos, nuestros niños. Yo no gano nada, pierdo mucho. El fin de semana apagué la tele, no puedo creer lo que son capaces de decir», agregó.

«Estamos hablando de delitos aberrantes. Hay gente que, haga lo que haga, la van a justificar. A mí, haga lo que haga siempre me van a criticar. Leí cosas sobre mí que me dieron tristeza por el que las dice, porque no me conocen», sentenció.

Luego, Canosa aclaró que no va a dar detalles públicamente sobre la causa, y su abogado, Juan Manuel Dragani, expresó: «Ampliamos y ofrecimos pruebas durante tres horas ante el juzgado del doctor Ariel Lijo. En esa audiencia también estuvo presente la fiscal especialista en trata María Alejandra Mangano».

A su vez, aseguró que quienes dieron supuesta información sobre la denuncia, deberán dar explicaciones en la Justicia.

Viviana Canosa retomó la palabra y contó: «Hoy amplié y sumé nombres. Las madres víctimas de trata también sumaron testigos que tienen que ver con otra gente. No estamos jugando».