Floppy Tesouro y los rumores de romance con Mauro Icardi: “Es muy atractivo”

Floppy Tesouro definió a Mauro Icardi, ex de Wanda Nara, como “muy atractivo”, luego de que se los vinculara en un romance.

Días atrás ambos fueron vistos muy cerca en un boliche e incluso el delantero de Galatasaray publicó una foto y escribió: “Noche de amigos”.

Icardi se encuentra de vacaciones y viajó a la Argentina para posteriormente regresar a Turquía e iniciar la temporada con su equipo.

Tras las distintas versiones que circularon sobre el tema, Tesouro prefirió evitar meterse en los rumores: «Yo soy muy tranquila, muy respetuosa, de decir las cosas como son… y me llamé a silencio en esta situación, me parecía lo mejor honestamente».

Floppy Tesouro y los rumores de romance con Mauro Icardi

«Nada, fue una foto. Una salida grupal, con amigas. Y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. Una foto de amigos, una salida. Como puso él ‘noche de amigos'», dijo Floppy Tesouro sobre Mauro Icardi en una nota que le dio a A la tarde.

Luego, Tesouro contó que lo vio anteriormente en el cumpleaños de Kennys Palacios, estilista y amigo de Wanda Nara. Ante esto, le preguntaron cómo había notado al matrimonio.

«Mirá, yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos», siguió.

Para cerrar, habló sobre el supuesto romance con Icardi al que la vincularon: «Qué fuerte la pregunta… yo soy muy respetuosa, en este momento que está en plena separación. Wanda es una colega. Yo soy mamá, soy mujer. Entonces tampoco le di repercusión al tema porque uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Mauro es una persona muy atractiva, es una persona que tiene una familia divina… me mantengo al margen de esas situaciones».

«Es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas, soy muy prudente», aseguró.

