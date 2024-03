Flor Jazmín Peña enfrentó las acusaciones de infidelidad con Nico Occhiato por parte de su ex

La bailarina y streamer Flor Jazmín Peña habló con LAM sobre las acusaciones que hizo su expareja, Agustín Franzoni, donde insinuaba que le fue infiel con el conductor de Luzu TV y su actual novio, Nico Occhiato.

Peña estuvo de novia dos años con Franzoni, pero también fueron amigos más de una década. A principios de este año, la bailarina confirmó su relación con Occhiato y los fans de el canal de streaming estallaron de alegría.

Por su parte, Agustín habló con Socios del Espectáculo el mes pasado en un móvil donde insinuó que Florencia le había sido infiel. Cuando el movilero le preguntó si Occhiato y Peña comenzaron su relación cuando ella todavía estaba en pareja con él, el bailarín respondió: «¿Querés que hagamos las cuentas?Me llevé matemática casi todos los años puede ser que no me den las cuentas porque estoy contando mal”.

“Creo que ya pasaban cosas entre ellos,en viajes se habían visto un montón de cosas. No es para demonizar, si las cosas están muy claras. Ya está, que se yo, son cosas que pasan” expresó.

Esta semana, la integrante de «Nadie dice nada» habló con LAM y se la vio visiblemente angustiada contando sobre la situación. «No pienso hablar mal de Agus. Creo que las cosas que dijo debe ser porque debe tener un enojo, que lo entiendo. No existen tales fechas que se superpongan. Jamás le fui infiel a él con Nico Occhiato» dijo la artista.

«Él sabe cómo son las cosas. Siempre tuvimos un vínculo muy honesto. Desde el primer momento en el que sentí que me estaba pasando algo, lo conversé con él» continuó. Luego, el notero le consultó como se sintió su ex cuando le confesó que la pasaban cosas con Occhiato.

«Lo entendió porque es una persona que me conoce mucho. Él es muy empático y muy sensible. Hay cosas que tienen que ver con el amor que uno elige. Te enamoras o no te enamoras, no elegís de quién. Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando… ay, hasta me angustio un poco» dijo Flor mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

Sin embargo, pudo contenerse y continuar la entrevista: «Obvio que fue un garrón, un quilombo. Yo con Nico comparto un montón de tiempo, trabajo en su empresa. No dije ‘uy, qué bueno’. Las cosas te pasan. Te haces cargo o no te haces cargo» concluyó.