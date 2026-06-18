Florencia Peña deja Luzu TV tras la difusión de una noticia falsa sobre Jorge Messi

La polémica generada por la difusión de una información falsa sobre la muerte de Jorge Messi provocó un fuerte impacto en Luzu TV y derivó en una fuerte decisión: la desvinculación de Florencia Peña del canal de streaming.

Luzu desvinculó a Flor Peña tras el escándalo al aire

La medida fue confirmada este jueves mediante un comunicado oficial, en el que la empresa lamentó lo ocurrido durante la emisión de El Show del Verano y anunció cambios inmediatos en su estructura.

El episodio se produjo cuando, en plena transmisión en vivo, el programa difundió como cierta la versión que aseguraba el fallecimiento del padre de Lionel Messi, una información que posteriormente fue desmentida por la propia familia del futbolista. Horas más tarde, Luzu TV fijó su posición a través de un comunicado en el que calificó el hecho como «inadmisible».

«Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa«, expresó la señal.

Como consecuencia de lo sucedido, las autoridades resolvieron desvincular a los responsables involucrados en la emisión y confirmaron que Florencia Peña dará un paso al costado de la programación.

«Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado«, señala el comunicado.

La empresa también reafirmó su compromiso con los estándares periodísticos y la responsabilidad informativa. «Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa», concluye el mensaje difundido en las redes oficiales del canal.

Flor Peña y el pedido de disculpas en redes

Tras la polémica, Flor Peña utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas a la familia Messi. En una historia de Instagram, la conductora reconoció su responsabilidad por haber difundido una información falsa al aire, explicó que el dato le había sido transmitido por la producción del programa como si estuviera verificado y admitió que confió en esa versión. «Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor», escribió.

Además, anunció que decidió dar un paso al costado y finalizar su participación en Luzu. En el mensaje, volvió a pedir perdón «de corazón» y cerró con una autocrítica: «Me equivoqué».