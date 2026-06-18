El descargo de Flor Peña tras la polémica por la salud de Jorge Messi: «Estoy muy mortificada, repetí lo que me pidieron»

La emisión de este jueves de El show del verano por la señal de streaming Luzu TV desencadenó un inesperado sismo institucional, que traspasó las pantallas y generó fuertes repercusiones en las redes sociales. Durante el programa, la conductora Florencia Peña interrumpió el aire para anunciar erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, haciéndose eco de una información falsa que circulaba en entornos digitales.

Minutos después del fallido anuncio, y tras un enérgico repudio público emitido por el director de la plataforma, Nicolás Occhiato, la actriz rompió el silencio ante los cronistas de espectáculos. Visiblemente conmovida y afectada por la magnitud del error, la intérprete asumió la responsabilidad de haber dado la cara frente al micrófono, deslindó intenciones maliciosas y pidió disculpas generalizadas a la familia del astro futbolístico.

Las disculpas públicas de Flor Peña tras el error en Luzu TV

El descargo de la actriz llegó pocas horas después de que la propia familia de Lionel Messi emitiera un comunicado oficial, en el que desmintieron las versiones de un deceso y aclarando que Jorge Messi se encuentra en franca evolución bajo seguimiento médico.

«Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas», manifestó Florencia Peña en diálogo con la prensa ambulante, evidenciando el impacto anímico que le provocó la situación. La conductora explicó detalladamente la mecánica del incidente, señalando que la directiva de comunicar el dato provino de la mesa de control de su ciclo en Luzu TV.

Según el relato de Florencia Peña, la urgencia de la transmisión en vivo nubló los protocolos de chequeo habituales del medio. «Me pidieron que lo diga, estaba en shock, no tenía idea de lo que estaba pasando. Estoy temblando porque nunca me pasó algo así. Repetí lo que me pidieron que diga», argumentó en referencia al rol de sus colaboradoras en la cucaracha técnica.

Florencia Peña habló con Nico Occhiato: «está muy dolido»

Asimismo, la actriz confirmó que se comunicó de forma inmediata con el titular de la productora, Nicolás Occhiato, quien se encuentra en el exterior cubriendo el Mundial 2026: «Hablé con Nico Occhiato y me dijo que van a salir con un comunicado, corresponde una sanción a la producción pero yo pedí que no tomen acciones».

«Pido mis sinceras disculpas, las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa. Nico entendió lo que pasó, es muy amigo de la familia y también está muy dolido» concluyó Florencia Peña.

Luzu desvinculó a Flor Peña tras el escándalo

La difusión al aire de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi desencadenó una fuerte crisis en Luzu TV y derivó finalmente en la salida de Florencia Peña de la señal de streaming. A través de un comunicado, el canal calificó el episodio como «inadmisible», confirmó la desvinculación de los responsables involucrados y reafirmó su compromiso con una comunicación responsable y rigurosa, mientras la familia Messi desmentía los rumores y confirmaba que Jorge se encuentra recuperándose favorablemente.