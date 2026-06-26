Florencia Peña reclama 200 millones de pesos a Nico Occhiato tras su desvinculación de Luzu

Florencia Peña avanzará con una demanda judicial contra Nicolás Occhiato luego de su desvinculación de Luzu TV, que se produjo tras la polémica por la difusión en vivo de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.

Según informó Pablo Layús en PrimiciasYa, la actriz reclamará el cumplimiento del contrato que tenía firmado con el canal de streaming, además de una importante indemnización.

Qué reclama Florencia Peña en la demanda

De acuerdo con Layús, el reclamo judicial contempla varios puntos. Entre ellos, el cumplimiento del contrato vigente, la liquidación correspondiente y el pago del porcentaje de la pauta publicitaria (PNT) que tenía acordada y que quedó sin efecto tras su salida.

«(Florencia Peña) pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto», explicó el periodista.

Además, aseguró que la demanda incluirá un pedido de resarcimiento por daños y perjuicios, al considerar que la actriz sufrió un fuerte impacto en su imagen pública luego del episodio.

«Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, donde es el claro ejemplo de la fake news», agregó Layús.

La millonaria cifra que exigiría la actriz

La periodista Marina Calabró reveló que el abogado de la conductora trabaja sobre un reclamo inicial de 200 millones de pesos en concepto de indemnización.

No obstante, esa cifra podría incrementarse si la causa avanza en la Justicia y se incorporan nuevos elementos vinculados a los perjuicios económicos que habría sufrido la actriz.

Según explicó Calabró, también se analizará el impacto que tuvo la desvinculación sobre las campañas publicitarias que Peña estaba gestionando para el streaming.

«Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora. Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira teatral también», sostuvo.

Nico Occhiato regresa al país

Mientras el conflicto continúa escalando, Nicolás Occhiato tiene previsto regresar este sábado a la Argentina junto al equipo de Nadie dice Nada, luego de cubrir la fase de grupos del Mundial 2026.

El viaje ya estaba programado y no guarda relación con la controversia generada por la salida de Florencia Peña ni con las acciones legales que la actriz prepara en su contra.