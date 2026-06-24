Marley rompió el silencio sobre Flor Peña tras su salida de Luzu TV: «Sin Flor no hay Show del Verano»

El conductor habló por primera vez sobre la situación de su compañera luego del escándalo por la falsa información sobre Jorge Messi y dejó abierta la puerta a una posible continuidad del proyecto.

La polémica generada tras la difusión de una información falsa sobre la salud de Jorge Messi continúa sumando capítulos. En esta oportunidad, quien decidió referirse públicamente al tema fue Marley, compañero de Florencia Peña en El Show del Verano, el ciclo que llegó a su fin en medio de una fuerte controversia.

Todo comenzó cuando Peña anunció erróneamente durante una emisión de Luzu TV el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Minutos después, al advertir que la información era incorrecta, la actriz pidió disculpas públicamente. Sin embargo, el episodio provocó una fuerte repercusión mediática y derivó en importantes cambios dentro de la programación del canal.

Según informó PrimiciasYa, con el correr de las horas se confirmó el final de El Show del Verano y la desvinculación de parte del equipo que integraba el programa. Además, el abogado de Florencia Peña, Fernando Burlando, aseguró que la conductora tendría herramientas legales para avanzar contra la empresa si así lo considerara.

La palabra de Marley desde Estados Unidos

Mientras se desarrollaba la polémica, Marley había optado por mantener un perfil bajo. El conductor se encuentra actualmente en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 para Telefe y hasta ahora no había realizado declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Su silencio alimentó distintas versiones sobre un posible distanciamiento con Peña. Incluso, Ángel de Brito comentó en LAM que la actriz se habría sentido dolida por la falta de respaldo de quien considera uno de sus amigos más cercanos.

Sin embargo, el propio Marley se encargó de desmentir cualquier conflicto.

«Sin Flor no hay Show del Verano», afirmó de manera contundente al ser consultado sobre el futuro del programa, según reprodujo PrimiciasYa.

Además, reveló que próximamente mantendrá una reunión con Nicolás Occhiato para analizar los pasos a seguir.

«La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema», expresó.

Cómo está la relación entre Marley y Flor Peña

Ante las especulaciones sobre una posible crisis en la amistad entre ambos conductores, Marley también fue categórico al hablar de su vínculo con Florencia Peña.

«Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto», aseguró, descartando cualquier tipo de enfrentamiento personal tras el escándalo.

Sus declaraciones buscan poner fin a las versiones que circularon durante los últimos días y muestran que, al menos desde su perspectiva, la relación entre ambos permanece intacta.

Qué puede pasar con Flor Peña en Luzu TV

Por el momento, no existe una definición oficial sobre el futuro de Florencia Peña dentro del universo de Luzu TV. Mientras continúan las repercusiones por el episodio vinculado a Jorge Messi, las declaraciones de Marley dejaron abierta la posibilidad de que existan conversaciones para redefinir el proyecto o analizar nuevos caminos laborales.

La reunión que el conductor mantendrá con Nicolás Occhiato en Miami podría resultar clave para determinar cómo continuará la situación y si existe margen para algún tipo de continuidad profesional entre las partes involucradas.

Mientras tanto, el caso sigue siendo uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo y mantiene la atención puesta sobre los próximos movimientos de Florencia Peña y Luzu TV.