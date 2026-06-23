Florencia Peña analiza demandar a Luzu TV tras su salida del canal: qué dijo Ángel de Brito

Según revelaron en LAM, la actriz estaría dispuesta a iniciar acciones legales luego de su desvinculación de la señal de streaming tras la polémica por la falsa información sobre Jorge Messi.

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV suma un nuevo capítulo. Luego de la polémica que se desató por la difusión errónea de la muerte de Jorge Messi durante una transmisión en vivo, la actriz fue apartada de la señal y ahora evalúa avanzar por la vía judicial.

Según informó PrimiciasYa, fue Ángel de Brito quien reveló en LAM (América TV) que la conductora estaría decidida a reclamar legalmente por las condiciones de su salida del canal liderado por Nicolás Occhiato.

El reclamo que prepara Florencia Peña

Durante el programa, De Brito aseguró que la situación está lejos de haber terminado y que la actriz ya analiza los pasos a seguir.

«Una mala para Luzu, porque Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales», sostuvo el conductor al referirse al conflicto que se generó tras el escándalo mediático.

La controversia comenzó cuando Peña anunció al aire una información incorrecta sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, lo que generó una fuerte repercusión pública y derivó en su salida de la plataforma de streaming.

Qué pasó con la desvinculación de Luzu TV

En el debate televisivo, la panelista Carolina Molinari recordó las distintas versiones que fue dando la actriz sobre cómo se produjo el final de su vínculo laboral con la señal.

Según explicó, en un primer momento Peña había asegurado que la decisión había sido consensuada con Nicolás Occhiato y que no quería que los productores fueran perjudicados por lo ocurrido.

«Primero dijo que iba a seguir y que no quería que echaran a los productores. Después habló de una decisión tomada de común acuerdo para no continuar», señaló la panelista al repasar las declaraciones públicas de la conductora.

El punto central del conflicto

De acuerdo con la información difundida en LAM y replicada por PrimiciasYa, el principal reclamo de Peña estaría relacionado con el contrato que mantenía vigente con la empresa.

Ángel de Brito explicó que desde el entorno de la actriz consideran que, al haber sido desvinculada antes de tiempo, corresponde el pago completo del acuerdo firmado.

«Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato. ‘Echame, pero pagame hasta diciembre'», afirmó el periodista.

¿Se viene una carta documento?

Sobre los próximos pasos, De Brito fue contundente al señalar que la disputa podría judicializarse en el corto plazo.

Según detalló, si no se llega a un acuerdo económico entre las partes, la actriz avanzaría formalmente con una intimación legal.

«Si no le pagan el contrato, a la brevedad va la carta documento», concluyó el conductor.

Por el momento, ni Florencia Peña ni las autoridades de Luzu TV realizaron nuevas declaraciones públicas sobre la posibilidad de una demanda, aunque el conflicto parece estar lejos de resolverse.