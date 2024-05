Bautista enfrentó a Furia en Gran Hermano y quedó completamente descolocada: «¡No me quemes!»

La producción de Gran Hermano le ofreció a los «hermanitos» una nueva actividad para que se diviertan y generen contenido: la radio GH. Los participantes están haciendo un programa de radio, que es exclusivo para los clientes de DirecTV.

Fue en esta particular dinámica que el jugador Bautista Mascia le hizo una incomoda pregunta a Juliana «Furia» Scaglione que la dejó desconcertada.

La pregunta incómoda que hizo Bautista «¿Durmieron juntos?»

Bautista, su hermano Franco, Juliana, Martín Ku y su amigo Facundo estaban realizando el programa. La producción les manda mensajes ficticios del público, ya que los hermanitos están aislados del afuera y no pueden comunicarse con la audiencia.

Así, los «hermanitos» recibieron un mensaje que fue leído por el jugador uruguayo. “¿Es verdad que el hijo de Darío durmió con Furia la noche anterior?” preguntó Bautista, seguido por un largo «Nooo» de los jugadores.

«Yo tengo una explicación para eso…No me quemes ¡Que hijo de put* que sos!” respondió la polémica participante. «¡Mauro, no hice nada boludo!» dijo Juliana a cámara refiriéndose a Mauro Dalessio, quien fue eliminado de la casa recientemente y tenía una relación con ella.

«Se dice y se comenta que se movía la cama de un lado para otro y es mentira. Yo tenía una camarita que no paraba de observarme a ver en que movimiento yo llegaba a hacer algo” aseguró Scaglione.

Ante esto, Martín Ku, acotó: «Mucho movimiento de las sabanas igual». “Lo único que voy a decir es que Pancho no me tocó, no lo toqué y que somos amigos ¿Okay?» dijo la «hermanita», contundente.