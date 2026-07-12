Zapala festejó su 113 aniversario con anuncios para la ciudad: las obras que adelantó Rolando Figueroa

La ciudad de Zapala, en el centro de la provincia de Neuquén, celebró este domingo su 113 aniversario con anuncios en materia de infraestructura y la firma de convenios destinados al desarrollo de la localidad, de acuerdo con lo que se informó desde el Gobierno provincial.

Del acto participó el gobernador Rolando Figueroa, quien resaltó el presente que vive la provincia y la posibilidad de «monetizar» los recursos de Vaca Muerta para que «la gente viva mucho mejor».

Acompañado por el intendente local, Carlos Koopmann, el mandatario ponderó el potencial de Zapala, en especial por su ubicación y la posibilidad de consolidarse como un polo logístico para la economía neuquina.

En un comunicado oficial, se anunció la firma de convenios por más de 1.200 millones de pesos. Como parte de ellos, se acordó la construcción del nuevo edificio del Registro Civil de Zapala y la reparación integral del Centro de Desarrollo Infantil «Nidito de Ternura».

Además, el municipio y el EPEN suscribieron un convenio para trasladar el depósito de materiales del organismo al parque industrial de la localidad, una decisión que, se espera, mejorará la logística operativa y liberará un predio para el patrimonio de la comuna.

Nuevas obras para Zapala antes de fin de año

Figueroa, en su discurso, valoró el crecimiento de Neuquén para que «los recursos del gas y del petróleo impacten en toda la provincia«, y adelantó que antes de fin de año comenzarán a ejecutarse nuevas obras estructurales para la ciudad.

El gobernador anunció la concreción de un complejo de 32 viviendas, un centro de día con pileta climatizada para adultos mayores, un nuevo centro de atención primaria de salud, un natatorio cubierto, un nuevo edificio para el jardín de infantes 8, mejoras en el sistema de movilidad del casco céntrico y trabajos en edificios de la administración pública.

Por otra parte, destacó el inicio de las obras en el sum del CPEM 36 y los sum con playones deportivos para las escuelas primarias 112 y 326, además de la ampliación de la EPET 15.

Luego de valorar el avance de otros proyectos, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la ampliación de la estación transformadora, resaltó el rol clave que tendrá para Zapala el desarrollo de la Zona Franca y la expansión industrial vinculada a las exportaciones, particularmente por la cercanía con Chile.