Gastón Edul perdió en La Velada del Año 6 y Edu Aguirre se quedó con el cinturón en España

Gastón Edul perdió su pelea ante el periodista español Edu Aguirre en La Velada del Año 6, el evento organizado por el streamer Ibai Llanos que se realiza este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El argentino no pudo quedarse con el esperado combate después de una previa marcada por la rivalidad entre los hinchas argentinos y españoles por la final del Mundial.

El enfrentamiento entre los dos periodistas deportivos había generado una fuerte expectativa por sus cruces previos y por la relación de Aguirre con Cristiano Ronaldo. El español es amigo del futbolista portugués y esa cercanía formó parte de la promoción del combate ya que contrasta con el vínculo de Edul con el seleccionado argentino y especialmente con Lionel Messi.

Gastón Edul perdió ante Edu Aguirre en España: el ingreso especial del periodista argentino

Para su ingreso al ring, Edul estuvo acompañado por los streamers Davo Xeneize y La Cobra, su equipo de entrenamiento y un excombatiente de Malvinas, quien entonó el Himno Nacional Argentino antes de que el periodista comenzara el combate.

La presentación tuvo una fuerte carga simbólica: Edul ingresó al estadio con una remera que decía «Las Malvinas son argentinas». La prenda emulaba la bandera que mostraron los jugadores de la selección argentina luego de la victoria contra Inglaterra.

Del otro lado, Edu Aguirre también aprovechó su presentación para condimentar el enfrentamiento. El periodista español es reconocido por su vínculo con Cristiano Ronaldo y por sus posiciones favorables al delantero portugués, en vez de Messi. Aguirre mostró un video «entrenando» con Cristiano Ronaldo antes de su ingreso al ring.

Edu Aguirre se quedó con el cinturón ante su público en un duelo que ganó por fallo dividido.

La jornada organizada por Ibai Llanos cuenta con diez combates y diferentes presentaciones musicales. La pelea de Edul fue el tercer combate de la cartelera, con un duelo que concentró especial atención por la historia previa entre los dos periodistas. La edición de este año se realiza con transmisión a través de plataformas digitales, entre ellas Twitch, YouTube y TikTok.

Tras la pelea, Gastón Edul expresó su orgullo por representar a la argentina en el exterior y recibió un fuerte abucheo que fue frenado por los organizadores. «Quiero revancha el año que viene», anticipó y mandó un mensaje especial al capitán de la selección, Lionel Messi: «No importa si ganas o perdés, ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón».

En tanto, Edu Aguirre festejó con su público y aclaró que la rivalidad solo se limita a la competencia. Felicitó a Edul por su preparación y levantó una Copa del Mundo de plástico para festejar tanto su triunfo como la última consagración de la selección española. «Esto es solo deporte, viva Argentina y viva España», vociferó el periodista español que no perdió la oportunidad para afirmar una vez más que para él Cristiano Ronaldo es «el mejor jugador de la historia».