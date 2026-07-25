Robo en la casa de Daniel Scioli en Tigre: hay dos detenidos 

Dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en un intento de robo en la casa del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, ubicada en el partido de Tigre, al norte del conurbano bonaerense.

Uno de los arrestado es Braian Orona, expolicía y ex jefe de seguridad del actual funcionario, quien ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Según los investigadores, este hombre conocía los movimientos en la vivienda y también las claves de acceso, lo que facilitó su ingreso y el de sus cómplices.

También fue detenido el ladrón que esperaba dentro un auto durante el intento de robo, mientras que los otros dos malvivientes ya fueron identificados, pero todavía permanecen prófugos y son buscados intensamente por la policía local.

El hecho se registró en la madrugada del último miércoles, cuando los tres delincuentes -cubiertos con máscaras de payaso- ingresaron al predio de Villa La Ñata, donde vive Scioli, pero fueron interceptados por la custodia, cuyos integrantes les dieron la voz de alto. Sin embargo, los maleantes hicieron caso omiso y se escaparon sin llegar a ingresar a la casa.

La investigación, en tanto, quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien ordenó analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y tomó declaración a los testigos.

Con información de N.A e Infobae.