“Neyen Mapu, el llamado del Lanín” llega al Cine Teatro Español de Neuquén

El Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén se prepara para una función especial: el 29 de julio proyectará el documental “Neyen Mapu. El llamado del Lanín”. La producción invita a la comunidad a conocer una historia profundamente arraigada en el territorio neuquino. Al finalizar la proyección, los asistentes podrán participar de un espacio de diálogo e intercambio con integrantes del equipo realizador.

Realizada en conjunto con el colectivo Mapuce Kimvn y dirigida por la comunicadora mapuche Mara Collinao, la producción tuvo más de diez años de investigación, registro audiovisual y trabajo conjunto con comunidades mapuche del entorno del Pijañ Mawiza Lanvn (volcán Lanín).

A través de su relato, el largometraje recupera la memoria del Gejvpun Zugu, la ceremonia ancestral de comunicación con el volcán, proponiendo una reflexión crítica sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, el resguardo de la biodiversidad (Ixofijmogen) y las tensiones que atraviesa este territorio sagrado frente a las presiones del extractivismo turístico.

Desde su estreno, Neyen Mapu ha mantenido un intenso recorrido en el ámbito educativo e institucional, conectando con estudiantes, docentes y organizaciones sociales en escuelas y espacios culturales de Neuquén, Río Negro y Chubut. Un hito reciente de esta trayectoria tuvo lugar en Zapala, donde más de 1.200 estudiantes de la Regional del Pehuén asistieron a funciones educativas acompañadas de debate.

También, la producción ha cosechado una destacada proyección en el circuito audiovisual internacional y regional. Ha formado parte de la selección oficial de certámenes como el Festival Audiovisual Neuquén (FAN), la Muestra de Cine Indígena Tuwun de Wallmapu en Chile, el Latin and Native American Film Festival en Estados Unidos y el Golden FEMI Film Festival en Bulgaria.

Además, fue distinguido como Mejor Película Documental de la Competencia Patagónica en el Muma Fest, donde el jurado elogió tanto su calidad técnica y sonora como su solidez para interpelar al espectador sobre la memoria y el territorio desde una mirada profundamente patagónica.

La función del 29 de julio constituye una nueva oportunidad para que la comunidad neuquina conozca una producción audiovisual realizada desde el territorio, que reúne voces, memorias y conocimientos ancestrales con el objetivo de promover el diálogo intercultural y fortalecer la conciencia sobre el cuidado de los espacios que habitamos.

Con entrada libre y gratuita, la proyección cerrará con un espacio de intercambio con integrantes del equipo realizador.