La terminal de Neuquén superó los 33 mil pasajeros en vacaciones de invierno

El 87% del movimiento total de usuarios se dio dentro de un contexto recreativo. Foto Matías Subat.

La Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) registró un intenso movimiento operacional durante las dos semanas de receso invernal. Transitaron por la capital más de 33.000 pasajeros, con un promedio diario de 150 servicios.

Esta cifra superó ampliamente los 100 servicios habituales de la operatoria cotidiana, impulsada tanto por el turismo recreativo como por el masivo regreso de estudiantes de los principales centros universitarios del país.

«Estamos en muy buenas condiciones en la terminal de ómnibus, hemos tenido un movimiento realmente muy bueno en la ciudad y con todo lo que afecta a las localidades aledañas», destacó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, al hacer un balance de estas dos semanas.

De acuerdo con las estimaciones preliminares elaboradas durante el desarrollo de la temporada invernal 2026, la distribución de pasajeros según el motivo de viaje indicó un 29% por temas personales, un 26% por turismo general, un 20% por viajes de egresados, un 18% por motivos familiares y un 7% por razones laborales.

A su vez, el 87% del movimiento total de usuarios se dio dentro de un contexto recreativo y de vacaciones.

Además del traslado de pasajeros, la terminal garantizó la asistencia técnica a las unidades de larga distancia, ejecutando más de 500 servicios de limpieza de los vehículos que continuaban su travesía hacia la zona cordillerana.

En relación con la distribución de los destinos más requeridos por los usuarios, las estimaciones ubican a Buenos Aires a la cabeza con el 28% de los viajes, seguido por Bariloche con el 22%.

Mendoza ocupó el tercer puesto con el 16%, San Martín de los Andes con el 12%, Villa La Angostura con el 10%, Córdoba con el 7% y el interior de la provincia con el 5%.