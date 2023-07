Germán Martitegui le teme a un participante de MasterChef Argentina: «Siento que me vas a asesinar»

Germán Martitegui, jurado de MasterChef Argentina, confesó que le tiene miedo a Rodolfo Vera Calderón, participante del reality de Telefe.

El periodista hizo un risotto de langostino que no convenció al jurado. En ese contexto recibió una dura crítica pero para sorpresa de todos, cuando Martitegui le daba la devolución se detuvo por temor al participante.

Martitegui había comenzado con su crítica pero de manera inesperada interrumpió sus palabras.

«Empastado es lo que lo define (al plato). Es como una pasta sin nada en el medio, sin la magia que tiene que tener. Me extraña… pensé que si había alguien acá que sabía hacer risotto eras vos«, le dijo el chef.

Luego interrumpió la devolución: «Me da miedo seguir hablando porque siento que en cualquier momento me vas a asesinar. Me mirás mal», reveló Germán ante la penetrante mirada del mexicano.

Tiempo después Rudy comentó que su mirada no es intencional y que no busca infundir miedo con ello.

Patricia Sosa, indignada con MasterChef Argentina

Patricia Sosa se mostró indignada con MasterChef Argentina. La artista participó años atrás de la versión famosos del reality de Telefe.

«Estoy viendo Masterchef y Wanda Nara me parece una revelación total, me encanta y se la ve divina, con mucho humor y ella preciosa. A mi me gusta mirar el programa porque aprendo mucho mirando y me había olvidado de algunas cosas”, sostuvo la cantante al principio.

Sin embargo, tiempo después lanzó una dura crítica: «A nosotros nos exigían más, a los famosos nos exigían más, ahora les presentan churrasco con papas fritas y suben al balcón, a nosotros nos venían con cosas muy dificíles, con la cocina tailandesa, noruega, nos exigían mucho más”.