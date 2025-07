Gimena Accardi habló sobre la posibilidad de reconciliarse con Nico Vázquez: “Siempre será el amor de mi vida” 

Tras el anuncio de Nico Vázquez con el que confirmó que se separó de Gimena Accardi después de 18 años de relación, la actriz rompió el silencio y enfrentó los rumores de terceros en discordia.

El posteo de Gimena Accardi tras anunciar su separación de Nico Vázquez

“Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay tercerxs, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años”, comenzó escribiendo.

Luego, destacó: “Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta, y es dolorosa”.

No obstante, dejó la puerta abierta para una posible reconciliación: “Pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’“.

“Yo me sigo imaginando viejita a su lado, pero ahora, lo mejor es esto”, concluyó la actriz.

Yanina Latorre, al aire de LAM (América), contó que charló con la artista. “Me llamó porque me quiso dejar en claro que no había una tercera persona. Hacía hace un mes que en Twitter está dando vuelta el rumor”, comenzó explicando.

“Estaban muy desencontrados, que él hace un tiempo duerme en este departamento de Capital que compró. Estaban haciendo terapia de pareja, que lo intentaron, pero tenían muchas discusiones», añadió.

Al igual que en el comunicado, Gime está esperanzada con recomponer el vínculo con Nico: “Me dijo que es el hombre de su vida, que no descarta volver con él y que, por ahí, en un año están de nuevo juntos”.

“La familia (de Nico Vázquez) está tan mal porque el que cerró la puerta es Nico. Ellos tienen separación de bienes, el tema sería la mansión que tienen en Tigre y ya hicieron la disolución de la sociedad conyugal. Una persona (él o Gimena) habría recibido el inicio del divorcio”, amplió la panelista.

Por último, dijo que le siguió llegando información sobre los terceros en discordia y sentenció: “Me llega de todos lados lo mismo, y yo le escribí a esas personas, y me leyeron y no me respondieron”.