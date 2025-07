Nico Vázquez habló en LAM tras su separación de Gimena Accardi: «tengo que sanar»

A días de que se conociera la noticia de su separación de Gimena Accardi, luego de 18 años de relación, Nicolás Vázquez habló en LAM y brindó un extenso testimonio lleno de sinceridad y autocrítica. El actor explicó los motivos detrás de la ruptura, cómo lo atraviesa emocionalmente y por qué decidió contarlo públicamente.

Qué dijo Nico Vázquez en LAM sobre su separación de Gimena Accardi

“Después de muchas idas y vueltas, creo que es la mejor decisión”, afirmó Vázquez, visiblemente afectado. “Tengo que dejar de hacerme el boludo con muchas cosas que tengo que sanar”, agregó, haciendo referencia a un proceso personal que, según confesó, postergó durante años.

Vázquez reveló que primero les contó la noticia a sus amigos más cercanos, buscando apoyo. Luego a su hermana y con dificultad, se lo comunicó a sus padres. “A los últimos que les conté fue a mis viejos, porque es difícil. Mi hermana me sostuvo mucho, ella es todo para mí”, expresó.

Qué pasó entre Gimena Accardi y Nico Vázquez que se terminó la relación tras 18 años

Durante la entrevista, el actor dejó en claro que, si bien el amor entre ellos no desapareció, la pareja venía arrastrando un desgaste provocado, en parte, por las giras, el trabajo y el paso del tiempo: “Nos fuimos alejando… hasta que llegó un momento en que no estaba funcionando”.

También explicó que sintieron presión por la imagen que se proyectaba hacia afuera: “Nos molestaba en cierto punto ser, para el afuera, la pareja perfecta. Nada es perfecto. Nosotros también crecimos, cambiamos. Gimena tenía 22 cuando empezamos, yo 29. Es toda una vida”.

Consultado por las especulaciones sobre terceras personas, Vázquez fue claro: “No hay nada de eso. Sé que van a decir de todo, pero estoy enfocado en mí. No me da la nafta para pensar en otra cosa ahora”.

Nico Vázquez y Gime Accardi separados: «Nos pasaron cosas que a muchas parejas las rompen»

El actor habló también del impacto que tuvo el dolor acumulado por otras experiencias fuertes que vivieron juntos: la muerte de su hermano Santiago, la de su suegro y el trágico derrumbe en Miami del que lograron salir con vida. “Nos pasaron cosas que a muchas parejas las rompen, y nosotros resistimos. Pero a veces el amor no alcanza, y hay que ser valiente para decirlo”, reflexionó.

Actualmente, Vázquez está centrado en su trabajo en teatro, donde protagoniza “Rocky”, y asegura que el contacto con el público lo ayuda a equilibrarse emocionalmente, aunque admite: “Estoy muy expuesto. Me ven quebrado, llorando. Soy emocional, me cuesta, pero no quiero caretearla”.

En cuanto al futuro, fue contundente: “Quiero lo mejor para los dos. Hoy me toca concentrarme en mí, sanar y entender qué quiero para esta nueva etapa”.

Con palabras sinceras, Nico Vázquez desmitificó la imagen de la pareja ideal y mostró una faceta vulnerable, muy distinta a la que suele mostrar sobre el escenario. “Siempre va a ser mi familia”, dijo sobre Gimena, dejando claro que, más allá de la separación, el vínculo que construyeron no se rompe tan fácilmente.