Got Talent Argentina: improvisó un baile al ritmo del Himno Nacional Argentino y recibió el botón dorado

Facundo Figueroa Bailó en Himno en Got Talent Argentina.

En Got Talent Argentina transcurren las etapas iniciales y se pudieron observar una amplia variedad de talentos que se presentaron sobre el escenario principal. Muchos no solo se destacaron por sus habilidades, sino también por las conmovedoras historias de vida que compartieron con el público.

Uno de los momentos más emotivos de la última jornada fue el protagonizado por Facundo Figueroa, un joven de 27 años nacido en Tucumán y que desde está residiendo en Buenos Aires a la espera de lograr sus sueños.

Bailó al ritmo del Himno Nacional y recibió el botón dorado

Segundos antes de ingresar a la pista, Figueroa contó que eligió bailar el Himno nacional argentino: “Es algo que siempre bailé desde chiquito y nunca me dejaban, pero en la danza, en mi recorrida, encontré esa libertad de poder hacerlo y me dije ‘bueno, lo hago’. Esto habla de la libertad, y yo hago uso también de ese concepto para poder demostrar que me siento libre al bailar”.

Al momento de subir al escenario, el participante se sumergió en una interpretación que dejó una profunda impresión en todos los presentes, especialmente en el panel de evaluadores. Al finalizar, recibió una ovación de pie por parte de la audiencia y del jurado.

Lo que añadió aún más asombro a la situación fue la revelación de Figueroa, quien admitió que toda la coreografía que acababa de presentar había sido completamente improvisada. Su intención, era simplemente dejarse llevar por la música y sentir en lo más profundo de su ser el Himno Nacional.

El botón dorado en Got Talent Argentina

Visiblemente emocionado por la respuesta que había obtenido, Figueroa comenzó a llorar, instante en que los especialistas se acercaron al escenario para felicitarlo personalmente, brindándole cálidos abrazos en un momento cargado de emoción y reconocimiento.

Al volver a sus lugares, Emir no dudó y presionó el ansiado botón dorado, un gesto que simboliza un reconocimiento especial dentro del concurso y que lleva al participante directamente a las instancias semifinales del certamen.