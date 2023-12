Grabois fue increpado mientras tomaba un café con su padre: hubo repudios de sectores políticos

El líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Popular (UTEP), Juan Grabois, fue objeto de un «escrache» mientras compartía un café con su padre en el barrio porteño de Palermo, generando un repudio generalizado de distintos sectores políticos. El incidente escaló al punto de casi terminar en una confrontación física, según registros en redes sociales. Qué dijeron desde el partido de Javier Milei, que en pocos días asumirá la Presidencia.

En el video que se viralizó en redes sociales, un hombre increpó a Grabois por el precio de los productos que consumía en una cafetería junto a su padre. Las palabras y gestos agresivos provocaron una tensa situación que estuvo a punto de derivar en violencia física.

La escena generó un fuerte rechazo y fue condenada desde diversos ámbitos políticos, incluso por figuras distantes ideológicamente de Grabois.

Referentes de Unión por la Patria (UxP), espacio del cual Grabois fue exprecandidato presidencial, repudiaron la agresión y denunciaron la naturalización de la violencia en el ámbito político.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, expresó en redes sociales su solidaridad con Grabois, condenando la violencia y la descalificación.

La senadora Juliana di Tullio, también de UxP, respaldó a Grabois y lanzó una chicana hacia Javier Milei al condenar el hecho como un «ataque cobarde».

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, se sumó a respaldar al dirigente social y criticó el accionar del hombre que increpó a Grabois. «No podemos permitir que un pequeño grupo de violentos corra los límites de la convivencia democrática», dijo.

Toda la solidaridad para el compañero @JuanGrabois por la cobarde agresión que recibió ayer. No podemos permitir que un pequeño grupo de violentos corra los límites de la convivencia democrática. Estamos con vos y tu familia, Juan.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Martin Tetaz calificó la agresión como una «barbaridad» y destacó el derecho de cualquier dirigente a tomarse un café con su familia, subrayando que conductas violentas y antidemocráticas deben ser rechazadas categóricamente.

La excandidata presidencial por el FIT, Myriam Bregman, salió a repudiar el ataque que sufrió la familia Grabois y sostuvo que se trata de «derechistas envalentonados».

No son “escraches”. Escrachábamos a los milicos porque había impunidad y luchamos contra ella. Lo que le hicieron a Juan Grabois es otra cosa, son derechistas envalentonados. Lo repudiamos con fuerza.

Iñaki Gutiérrez, por el contrario, fue uno de los únicos referentes de La Libertad Avanza que se posicionó al respecto. El influencer, muy cercano a Javier Milei, sostuvo que no se solidarizará con Grabois porque «se ocuparon toda la campaña a mentir».

Además, reiteró que cuando al presidente electo lo increparon en el Teatro Colón, «se quedaron callados todos, hipócritas. No lloren más», cerró Iñaki.

No me pienso solidarizar con Grabois. Se ocuparon toda la campaña de mentir sobre Milei. Lo trataron de nazi y dictador siendo que ganó democráticamente y es el que mas respeta a Israel. Cuando lo escracharon en el Colón se quedaron todos callados, hipócritas. No lloren mas.