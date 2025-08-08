Graciela Alfano decidió no asistir a La Peña de Morfi, por lo que Lizy Tagliani se refirió al cruce de divas en el que la mediática se encuentra involucrada por los conflictos que la enfrentaron a Susana Giménez y otras figuras del espectáculo. Acá te dejamos los detalles.

Graciela Alfano se bajó de La Peña de Morfi: qué dijo Lizy Tagliani

La exvedette Graciela Alfano se habría molestado porque consideró que no fue invitada al programa de Verónica Lozano, por pedido de la diva de los teléfonos, así que redirigió su enojo hacia el show conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco, por lo que el invitado será Dady Brieva.

Al ser consultada al respecto, Lizy desconoció: “No sé ¿Estaba Graciela?”. Asimismo, se lamentó al enterarse de que Alfano no asistiría al ciclo y señaló: “Ay qué lástima, ella es hermosa y la amo”.

Más tarde, deseó que la exvedette regrese a “La Peña” y la halagó: “Ojalá pueda volver porque la amo. Para mí, ella es una bomba”. Respecto al cruce entre las más altas figuras del espectáculo, se divirtió: “Está mal que lo diga, pero amo. No por los pochoclos, sino que es una situación muy arriba y está buenísimo”.

Mirtha Legrand no quiere a Graciela Alfano en su programa

Mirtha Legrand habló con la prensa durante una salida por la noche porteña y contó que tomó partido en la pelea entre Susana Giménez y Graciela Alfano. Todo comenzó con la disputa por el tapado de piel que usó María Julia Alsogaray para la tapa de la revista Noticias hace 35 años.

Alfano habló en varios programas y dijo que Susana le tiene envidia. Mirtha Legrand es muy amiga de Susana Giménez y, por tal motivo, no invitará a Graciela Alfano a su programa. «Por ahora no, soy amiga de Susana y habló en contra de Susana», aseguró «La Chiqui».

Con información de NA