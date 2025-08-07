Mirtha Legrand no quiere a Graciela Alfano en su programa: «Habló en contra de Susana»

Mirtha Legrand habló con la prensa durante una salida por la noche porteña y contó que tomó partido en la pelea entre Susana Giménez y Graciela Alfano.

Todo comenzó con la disputa por el tapado de piel que usó María Julia Alsogaray para la tapa de la revista Noticias hace 35 años. Fue Susana Giménez la que llamó muy enojada a LAM y dijo de todo sobre Alfano, incluso la acusó de haber hecho brujería para matarla.

Alfano habló en varios programas y dijo que Susana le tiene envidia, pero también aseguró que ella la hizo bajar del programa de Verónica Lozano, por Telefe.

Mirtha Legrand es muy amiga de Susana Giménez y, por tal motivo, no invitará a Graciela Alfano a su programa. «Por ahora no, soy amiga de Susana y habló en contra de Susana», aseguró «La Chiqui».

Vero Lozano le dijo de todo a Graciela Alfano: «Me da pena su situación»

Esta semana se conoció que Graciela Alfano estaría en Corta por Lozano, el programa de las tardes de Telefe. Finalmente, la entrevista no se realizó porque la producción decidió bajar la nota y ante esta situación, la exvedette atacó a Susana Giménez y filtró un audio privado de Vero Lozano.

Este miércoles, la conductora habló en los micrófonos de LAM y le tiró con todo a Alfano: «Alfano me tiene la co… al plato«, dijo entre risas. Luego siguió: «Cuando alguien quiere instalar algo, y bueno. Si ella quiere creer que la bajó Susana del programa, la bajó Susana. No la vamos a contradecir«, sentenció.

Después de esta afirmación, Lozano habló sobre el audio que filtró Alfano en Intrusos: «Yo fui muy gentil, le contesté. Le mandé un audio y me parece muy mal exponer un audio privado se rompe un código«, indicó.

Luego, explicó el por qué se canceló la nota con Alfano: «Susana no la bajó. La bajamos porque la semana pasada estuvo en todos los programas«. Para cerrar, dio una opinión final sobre la situación: «Me da realmente pena, porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma. Instalar cosas que no son verdad, no está bueno», concluyó.