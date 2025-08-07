Vero Lozano le dijo de todo a Graciela Alfano: «Me da pena su situación»
La conductora de Corta por Lozano explotó con Graciela Alfano, luego de que la exvedette filtrara un audio privado de ella. Mirá acá todo lo que dijo.
En una entrevista con LAM, la conductora explotó contra la exvedette por filtrar un audio luego de que se cancelara la entrevista que tenían pautada para esta semana. Conocé acá todo lo que dijo Vero Lozano.
Esta semana se conoció que Graciela Alfano estaría en Corta por Lozano, el programa de las tardes de Telefe. Finalmente, la entrevista no se realizó porque la producción decidió bajar la nota y ante esta situación, la exvedette atacó a Susana Giménez y filtró un audio privado de Vero Lozano.
Este miércoles, la conductora habló en los micrófonos de LAM y le tiró con todo a Alfano: «Alfano me tiene la co… al plato«, dijo entre risas. Luego siguió: «Cuando alguien quiere instalar algo, y bueno. Si ella quiere creer que la bajó Susana del programa, la bajó Susana. No la vamos a contradecir«, sentenció.
Después de esta afirmación, Lozano habló sobre el audio que filtró Alfano en Intrusos: «Yo fui muy gentil, le contesté. Le mandé un audio y me parece muy mal exponer un audio privado se rompe un código«, indicó.
Luego, explicó el por qué se canceló la nota con Alfano: «Susana no la bajó. La bajamos porque la semana pasada estuvo en todos los programas«. Para cerrar, dio una opinión final sobre la situación: «Me da realmente pena, porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma. Instalar cosas que no son verdad, no está bueno», concluyó.
Graciela Alfano dijo que Susana Giménez la bajó de una nota en Telefe
Este lunes, Graciela Alfano tenía pautada una entrevista en Corta por Lozano. Ese mismo día, a la exvedette le cancelaron la nota. Luego de esta situación, habló con Intrusos y dio su versión: «Verónica Lozano se comunicó conmigo porque no le reprogramaron. Hubo una bajada de dedo de Susana«.
Alfano siguió explayándose: «Durante 40 años parece que fui su fantasma y yo no tenía ni idea. Fui a su programa y me decía ‘qué linda que estás’ y por lo bajo me detestaba. Me parece que es una cuestión de envidia«, declaró.
Finalmente, dijo que no le dieron una fecha nueva para la entrevista: «Dijeron que se levantaba y que no tenía fecha nueva«, cerró.
