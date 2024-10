Graciela Borges tomó una drástica decisión tras ser atacada en redes sociales

Una gran cantidad de actores que acudieron a la entrega de los Premios Martín Fierro del Cine destacaron la importancia que tiene la industria cinematográfica en la Argentina y reclamaron por mayor apoyo por parte del gobierno actual.

Las palabras de Graciela Borges durante los premios Martín Fierro de Cine

Graciela Borges habló de manera muy respetuosa de este tema, pero igualmente fue atacada en redes sociales, al punto que decidió darse de baja para no tener que leer comentarios maliciosos hacia su persona.

“Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos cómo tenemos que hacerlo. Toda la tribu amada, acá, sabe cómo hacer cine, que no nos digan más cuántos espectadores debemos meter para ser buenos, no es algo en lo que pensemos siempre. Me acuerdo que el Negro Favio y yo teníamos que hacer El Dependiente, creo que es una de las más lindas películas que ha tenido el cine argentino y no encontrábamos la plata, y nos ayudó Torre Nilson y nos dijo que de alguna manera íbamos a ganar, y no ganamos nada. No fue nadie la primera semana, ni mi madre, que siempre miraba mis películas. Pero pasó el tiempo, y ese filme en el que indagamos, como ustedes hacen con lo que desconocen… porque nadie quiere hacer una mala película, eso es lo que no entienden“, dijo desde el escenario de la Usina del Arte.

Varios de sus colegas se apoyaron en su discurso y remarcaron el sentimiento de «tribu» que tienen. “No bajemos los brazos, porque sino no vamos a poder seguir haciendo esto, porque el mundo está lleno de imágenes del cine argentino, y a veces parece que olvidaran eso, que nos hicieran dar todo el tiempo pruebas de qué grandes somos. En el mundo el cine argentino está colocado de una manera impresionante, lo sabemos, y estamos felices de ello. Ganamos premios en festivales, pero lo que más amamos es hacerlo, que nos dejen hacerlo, que nos apoyen, pero que nos dejen contar lo que queremos. Siempre parece que estamos especulando con hacer la gran película y que lleve mucha gente, y no, a veces hablamos de lo desconocido y nos da placer”, remarcó también la actriz.

La drástica decisión de Graciela Borges tras la critica del público

Pero el público no tomó muy bien el mensaje y Graciela Borges optó por cerrar su cuenta de la red social X (Twitter). «Lamento mucho que no se haya entendido mi mensaje, no hablo de política ni de ningún gobierno. Trabajé desde muy chica, muchas veces juntando entre todos dinero para financiarlo, desearía explicarlo pero no creo que pueda sin verlos, no fue una tarea fácil, bendiciones«, escribió.

«La verdad, los abrazo, piensen como piensen, y gracias por este tiempo juntos. Cierro mi Twitter, con tristeza pero con amor», manifestó antes de cerrar su cuenta en la red social.