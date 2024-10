Martín Fierro de Cine: Graciela Borges, Luis Brandoni y Susana Giménez recibieron los Premios ícono, Platino y Brillante

Anoche se llevó a cabo la primera edición de los Premios Martín Fierro de Cine, el exclusivo evento se llevó adelante en la Usina del Arte, en Buenos Aires, y fue conducido por Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña.

Una noche llena de sorpresas

Susana Giménez fue distinguida con un Martín Fierro de Brillante por los 50 años de «La Mary», durante la primera edición de los Premios Martín Fierro del Cine, que entregó APTRA.

Guillermo Francella le dedicó unas palabras a la diva del cine y la televisión y todos la aplaudieron de pie. «Gracias a todos. Las fechas me impresionan, 60 años de carrera, me deprimo. Y 50 años de La Mary, me parece ayer», mencionó la diva.

Susana recordó cómo fue que aceptó hacer la película y logró que la dirija Daniel Tinayre: «Fue muy importante para mí esa película, es icónica Me gustó mucho hacerla, es la que más me gusta de todo lo que he filmado».

Mientras que Graciela Borges recibió unas cálidas palabras por parte de Natalia Oreiro y se llevó el Martín Fierro ícono del cine. «Qué bueno que APTRA nos haya elegido. Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos hacer cine, que no nos digan cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos, que nos dejen hacer cine y que nos dejen contar lo que queremos», expresó la actriz.

Luis Brandoni se llevó el Martín Fierro de Platino por su carrera y se lo dedicó al público, al igual que lo hizo Guillermo Francella. “Tengo esperanzas en el país, la gente no quiere más ladrones, tenemos que ser serios”.