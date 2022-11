Gran Hermano 2022: Santiago Del Moro confirmó quien usó la espontánea luego de la salida de Juan

Luego de días tensos en la casa de Gran Hermano por las diferencias entre los participantes, Santiago Del Moro confirmó quien usó la nominación espontánea tras la salida de Juan Reverdito. «¡La espontánea fue hecha por Lucila!», anunció en el debate del reality y reveló que la joven oriunda de Berazategui usó esta herramienta luego de su pelea con Walter «Alfa» Santiago.

«La Tora» se mostró indignada porque el participante de 60 años continúa en la competencia, luego de un episodio en el que Walter «Alfa» Santiago le hizo comentarios de índole sexual a Coti Romero por lo que fue sancionado por la producción. Y luego de una fuerte discusión se dirigió al confesionario para descargar su angustia con Gran Hermano.

«Es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso y como siempre digo: yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer. Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mí y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato. Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina. ¡Nunca lo voy a permitir! ¡Nunca, nunca nunca!», manifestó entre lágrimas.

«No me interesan los demás. Pero ante cualquier persona, con la que me lleve peor o mejor, eso adelante mío, nunca nadie lo va a pasar», agregó. Y habló de su experiencia fuera del reality: «Yo lo pasé, yo lo viví, voy a intentar no contarlo acá, pero si en algún momento pasa que explota y pinta el tema y no puedo más o lo que fuese, nada… Pero que me pone mal saber que quizás ella está mal por mí. Eso me pone mal».

Pero lejos de abstraerse del juego, la rubia aprovechó su paso por confesionario para utilizar la espontánea. Lo mismo hizo la semana anterior y no le salió bien, ya que sus votos fueron anulados por haberse complotado con María Laura «Cata» Álvarez, Juan y Nacho Castañares. Pero además, usó este recurso antes de conocer el resultado de la prueba de liderazgo, con la que Nacho y Alexis «Conejo» Quiroga ganaron inmunidad y el derecho a sacar a un nominado de la placa. Habrá que ver que pasa este miércoles en la gala de nominaciones.

