Gran Hermano 2022: tenso cruce entre Alfa y Marcos que casi termina a las trompadas

La tensión va en aumento en la casa de Gran Hermano 2022. Es que los participantes ya llevan más de un mes de encierro y los roces ya son cada vez más inevitables. Ante cualquier mínimo comentario se puede originar una pelea o discusión. Esto sucedió en las últimas horas entre Walter Alfa Santiago y Marcos Ginocchio, que casi terminan a las trompadas.

Todo comenzó cuando estaban en la cocina y el hombre de 60 años estaba untando unas mermeladas. Al vero, el salteño exclamó: “No te equivoques. Si yo no comí tres, vos tampoco”. Es que claro, si bien ganaron la prueba semanal y pudieron contar con la totalidad del presupuesto, al ser tantas personas conviviendo la comida suele escasear. “Yo no comí tres, comí uno y medio, y me estoy comiendo el medio como corresponde”, respondió su compañero.

“Si, hacete el boludo”, le lanzó Marcos. Pero lejos de quedarse callado, Alfa apuntó: “Ni boludo ni nada por el estilo, así que cuidá los términos”. De todas formas, el joven insistió: “Hacete el boludo nomás, todos te vimos agarrando”.

A continuación, Walter aprovechó la presencia de Thiago allí y agregó: “Estás delante del líder, y al líder se lo respeta, y si no se lo respeta, yo lo hago respetar”. Cabe recordar que el martes el joven oriundo de González Catán ganó la prueba que no solo le otorga inmunidad sino que además le brinda la posibilidad de salvar a alguno de los nominados en placa.

En ese momento, la tensión del cruce entre ambos continuó. “¿Qué vas a hacer?”, lo desafío Marcos. Por su parte, Alfa respondió: “Te voy a cag…a trompadas”. “Bueno, arranquemos”, le contestó el joven, mientras se acercaba a él. Entonces, con un pequeño empujón, Walter lo alejó y le reiteró: “Ey, está el líder, tranquilo”. Sin ánimo de terminar la pelea, Marcos se dirigió a Thiago y le preguntó, de forma irónica: “’¿Quién decís que gana?”. Entre risas, aunque un poco incómodo, dio su vaticinio: “Vos, primo”.

En tanto, este miércoles quedaron definidos quiénes son los nominados de esta semana: Juliana, Nacho, María, Agustín y Romina, pero resta esperar a saber a quién salvará a Thiago este jueves.